Как вернуть людей домой и где найти деньги. Долгий путь к восстановлению Украины

На пути к восстановлению Украина стоит под серьезными вызовами — необходимость возвращения в страну тех, кто уехал от войны; привлечение миллиардов в экономику... И, конечно, все зависит от длительности боевых действий.

Related video

Когда в середине ноября президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный Херсон, он заявил, что победа Украины ознаменовала "начало конца войны". Нам еще предстоит стать свидетелями многих событий, но слова президента Зеленского подчеркивают важность размышлений о восстановлении Украины после окончания войны.

Фокус перевел статью Коллина Мейзела о том, как отстраивать украинские города.

Как восстанавливать Украину после победы

Украинское правительство разрабатывает планы послевоенного восстановления. Цели правительства включают в себя среднегодовой рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 7% до 2032 года, накопленные за это время инвестиции в размере 750 миллиардов долларов, положительную иммиграцию и существенный отказ от ископаемых видов топлива, чтобы снизить зависимость от угля, природного газа и нефти с двух третей энергоснабжения Украины сегодня до чуть более одной трети в течение десятилетия.

Такие цели, несомненно, амбициозны, но вполне достижимы при наличии достаточной и стабильной помощи Запада и небольшого везения. Реализуемость амбиций будет зависеть от хода конфликта, а также от времени и показателей производства, потребления и инвестиций. Примерно 100 миллиардов долларов западной помощи Украине на сегодняшний день уже способствовали достижению этих целей, но, по данным Международного валютного фонда, поддержка Украины потребует миллиардов долларов дополнительной помощи в месяц. К тому же успех Украины рано или поздно повлечет за собой новый вызов: управляемое падение России и заблаговременные размышления о том, каких положительных экономических стимулов Москва может потребовать от Запада для ведения переговоров о прочном мире.

Затяжная война

Оценка перспектив долгосрочного восстановления Украины должна начинаться с рассмотрения вероятной траектории конфликта. Хотя никто не может знать наверняка, и внезапный крах российских вооруженных сил вполне возможен, многие признаки указывают на затяжной конфликт. В широкой концептуальной перспективе это связано с тем, что как украинская, так и российская стороны сохраняют условную жизнеспособность. В случае Украины западная экономическая, военная и разведывательная поддержка, а в случае России, значительные запасы оружия и ядерный арсенал – делают маловероятным завершение конфликта полной победой одной из сторон.

Высокопоставленные американские военные чиновники и независимые аналитики подтверждают эту точку зрения, о чем свидетельствует заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли: "Вероятность украинской военной победы, определяемой как изгнание русских из всей Украины, если включать в нее Крым… невелика в военном отношении". И действительно, президент Зеленский ясно дал понять, что победа с его точки зрения будет включать возвращение Крыма и Донбасса вместе с территориями, оккупированными Россией с 24 февраля 2022 года.

[ + – ] Мобилизация и аннексия украинских территорий говорят о том, что в Кремле прошли точку невозврата

Президент России Владимир Путин, тем временем, прошел две "точки невозврата", по словам Майкла Кофмана, директора исследовательской программы по изучению России в CNA: недавние референдумы, незаконно аннексирующие дополнительные украинские территории, и массовая мобилизация до 300 тысяч (хотя, скорее всего, несколько меньше) россиян этой осенью. Другими словами, ни российская, ни украинская стороны, похоже, не намерены отступать в ближайшее время. По лучшим на сегодняшний день предположениям Кофмана, война может продлиться еще год.

То, как будут развиваться военные стратегии России и Украины в ближайшие месяцы, повлияет и на продолжительность войны. Согласно некоторым оптимистичным статистическим моделям, сдвиг в сторону "стратегии наказания" любой из сторон – то есть когда одна из сторон стремится нанести как можно большие потери, а не обойти или ослабить военные силы противника – должен увеличить продолжительность войны примерно на три-девять месяцев по сравнению со стратегиями без наказания при прочих равных условиях. Постоянные российские атаки на украинскую инфраструктуру являются показателем именно такого сдвига.

Цели восстановления

Затянувшийся конфликт окажет прямое влияние на цели Украины по восстановлению. Многое будет зависеть от роста ВВП, который, хотя и является несовершенным показателем, дает хорошее представление о скорости восстановления Украины. В этом отношении Украина уже значительно превзошла ожидания. В апреле 2022 года Всемирный банк прогнозировал, что в 2022 году экономика Украины сократится на 45%. В октябрьском пересмотренном отчете Всемирного банка эта цифра сократилась на 10 процентных пунктов до 35% – все такая же катастрофическая потеря, но это целых 20 миллиардов долларов дополнительной экономической активности, которая не учитывалась в предыдущих прогнозах.

К сожалению, согласно последнему прогнозу Всемирного банка на 2023 год, рост экономики Украины в следующем году составит всего 3,3%. Учитывая гораздо более низкое базовое значение (т.е. экономику, которая составляет лишь две трети от довоенного размера), это будет плохой новостью для украинцев. Хотя идеальных примеров не бывает, гораздо более оптимистичным был бы рост на 86%, который наблюдался в Ливии в 2012 году после экономического спада в 50% в 2011 году, или подъем на 53% в Ираке в 2004 году после 36% спада в 2003 году.

Разумеется, Украине ни к чему брать пример с Сирии или Йемена после начала их текущих конфликтов. Сирия переживала двузначные экономические потери в течение нескольких лет после начала войны в 2011 году, вернувшись к подъему на хилые 1,4% в 2018 году. В Йемене положительный экономический рост наблюдался только в течение четырех из последних 10 лет, что отбросило развитие человеческого капитала на два десятилетия назад.

Важно

Рекордный рост цен, девальвация, обвал зарплат. Главные цифры экономики Украины-2022

Если история свидетельствует о прошлом, то положительным знаком для способности Украины достичь поставленной правительством цели – 7-процентного среднегодового роста в течение следующего десятилетия – является то, что она уже делала это раньше. Это было совсем другое время для страны, но в период с 2000 по 2008 год началось восстановление Украины после постсоветского экономического спада, а среднегодовой экономический рост в эти годы составил 6,9%. Такому росту в конечном итоге помешали внутренние проблемы, включая коррупцию, – важное напоминание, что цель правительства "побороть коррупцию" будет иметь решающее значение для долгосрочных перспектив роста Украины.

Если в 2023 или в 2024 году в Украине произойдет отскок роста, типичный для других постконфликтных стран, и после этого Украина достигнет поставленных правительством целей, результаты превзойдут более оптимистичные довоенные прогнозы, включая прогнозы Всемирного банка и его партнеров из Министерства экономики, Министерства финансов и Национального банка Украины в 2017 году. В этом случае война станет возможностью как для демократического, так и для экономического обновления.

Достижение государственных целей по общему экономическому росту потребует выполнения ряда других целей, включая долгосрочный рост к 2032 году (относительно значений 2019 года) в сельском хозяйстве и (в меньшей степени) в энергетике, металлургии и экспорте информации и технологий.

Хотя несколько основных территорий производства пшеницы и проса в Украине остаются спорными, большинство регионов производства ячменя, кукурузы, рапса, сои и семян подсолнечника остаются под контролем Украины. Производство зерновых культур в 2022 году, по оценкам, составляет две трети от производства в 2021 году, но достаточные запасы зерна в Украине поддерживали экспорт в последние месяцы. Реформа землевладения и повышенное внимание к продукции с высокой добавленной стоимостью способны обеспечить существенный долгосрочный рост сельскохозяйственного сектора Украины, несмотря на возможные территориальные потери. Сохранение черноморской зерновой сделки, позволяющей отгружать сельскохозяйственные товары из украинских портов, конечно, остается критически важным и требует постоянного содействия со стороны не самого простого партнера в Анкаре.

[ + – ] Цели правительства по чистой внутренней миграции до 2032 года критически важными для долгосрочного роста экономики Фото: AP

Потребление домохозяйств будет вносить меньший вклад в ВВП Украины в ближайшей перспективе, учитывая, что почти пятая часть украинцев покинула страну с февраля 2022 года. Это делает цели правительства по чистой внутренней миграции до 2032 года критически важными для долгосрочного роста. Несмотря на ранние прогнозы, согласно которым денежные переводы в Украину в 2022 году должны были вырасти на 20% по сравнению с 2021 годом, они, похоже, остались практически неизменными, увеличившись лишь на 2%, согласно более свежим оценкам Всемирного банка. Для тех, кто остается в Украине, инфляция и далее будет снижать покупательную способность, хотя Национальный банк Украины в ноябре отметил, что инфляционное давление начало ослабевать. Кроме того, в предвоенные годы большинство сбережений украинских домохозяйств было в иностранной валюте. Если предположить, что эта модель сохранилась, то внутренняя инфляция окажет меньшее влияние на покупательную способность, чем могло бы быть в противном случае.

Важно

Человек, оружие, миссия. Как изменились ВСУ за 2022-й год

Едва ли не важнейшим фактором роста будет иностранная помощь. По мере развития конфликта дефицит государственного бюджета Украины продолжает расти. Правительство поставило цель привлечь четверть триллиона долларов в качестве иностранной помощи в течение следующего десятилетия. Несмотря на амбициозность суммы, обязательства по финансовой помощи на сегодняшний день уже приблизились к целевому показателю правительства в 60 миллиардов долларов на 2022 год.

Составляющие восстановления

Успех Украины в достижении этих целей будет иметь существенные последствия для того, сможет ли она сохранить положительный показатель иммиграции в ближайшие годы. Сильный экономический рост, наряду с улучшением безопасности, будет способствовать возвращению украинских беженцев домой, что, в свою очередь, поможет экономическому росту Украины. Другими словами, активное первоначальное восстановление может запустить цикл, который в конечном итоге переведет Украину из категории стран с уровнем дохода ниже среднего в категорию стран с уровнем дохода выше среднего. В этом случае Украина также может достичь уровня конкурентоспособности экономики и инноваций, близкого к уровню многих стран с высоким уровнем дохода, что является еще одной целью правительства.

[ + – ] Сильный экономический рост, наряду с улучшением безопасности, будет способствовать возвращению украинских беженцев домой, что, в свою очередь, поможет экономическому росту Украины Фото: Gettyimages

Аналогичный эффект можно ожидать и с инвестициями: они непосредственно стимулируют рост и сигнализируют об уверенности в экономике, а уверенность в настоящем порождает уверенность в будущем Украины. Таким образом, ранние показатели роста могут служить индикатором вероятных будущих инвестиций. Чем быстрее вернутся инвестиции, тем дольше смогут накапливаться доходы и рост.

Тем не менее, путь Украины к восстановлению будет тем труднее, чем эффективнее российские войска будут разрушать критически важную инфраструктуру Украины, особенно связанную с энергетикой. Потребление энергии часто рассматривается как альтернативное средство подтверждения показателей роста ВВП, которые обычно подвержены манипуляциям и трудно поддаются оценке в условиях серьезных потрясений. На это есть веские причины: без электричества трудно работать. К сожалению для тех, кто стремится отказаться от ископаемого топлива, Украине, возможно, придется полагаться на любые источники энергии, которые она сможет заполучить, а это не исключает потенциального роста зависимости от угля.

Заключение

В ближайшие дни и месяцы необходимо следить за поддержкой Украины со стороны Запада, особенно Америки. Несмотря на существенную поддержку, Украина по-прежнему остро нуждается в дополнительных средствах на восстановление, включая недавний запрос на 17 миллиардов долларов на экономическую помощь. Как предупреждали многие в Украине и за ее пределами, поддержка особенно важна, чтобы пережить эту зиму. Тем не менее, в долгосрочной перспективе западным донорам необходимо будет найти баланс между поддержкой восстановления и усилением зависимости от их помощи, которая помешает развитию в долгосрочной перспективе.

Важно

Скорость и натиск. Три самых успешных наступательных операции ВСУ

Тем временем, сторонникам Украины следует умерить свои надежды. Вполне возможно, что Украина может выйти на десятилетнюю траекторию восстановления, которая в конечном итоге окажется мощнее довоенной, но пока еще слишком рано говорить о том, насколько вероятно такое восстановление.

Даже в лучших для Украины потенциальных сценариях западным лидерам придется рассмотреть возможность постконфликтной поддержки России, а также потенциальные (по общему признанию, спорные) пути выхода из конфликта. Такой подход, сочетающий сдерживание с гарантиями, может казаться неприемлемым, но перед Россией стоят серьезные экономические и демографические проблемы, и официальным лицам придется подумать об использовании экономических стимулов для начала или поддержания мирных переговоров. Восстановление экономики Украины зависит от возвращения к нормальной жизни и прекращения боевых действий. Москва, в свою очередь, почти наверняка попытается добиться уступок от Запада, если и когда она решит рассмотреть вопрос о прекращении войны.

Перед Украиной стоит сложнейшая задача по восстановлению нормальной жизни общества. И при правильном сочетании экономической помощи, достаточно очевидных политических мер и удачи с ростом ВВП Киев сможет достичь поставленных целей.

Об авторе

Коллин Мейзел – заместитель директора по геополитическому анализу Центра международного будущего имени Фредерика С. Парди Денверского университета при Школе международных исследований имени Йозефа Корбеля, эксперт по геополитике и моделированию в Гаагском центре стратегических исследований.