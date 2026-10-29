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Блекаут в Конотопi: чому не організували допомогу, а чекали, поки проблема дійде до прем'єр-міністра

У Конотопі п’ять днів не було світла й газу. Інформація в ЗМІ з’явилася лише на третій день. А на п’ятий день рішення про передавання дизельного пального ухвалює прем’єр-міністр! Вибачте, але тоді в мене просте запитання: "А на***на нам уся ця величезна армія чиновників?" — так емоційно відреагував на ситуацію у Конотопі ЖКГ-експерт Олег Попенко.

Олег Попенко
Олег Попенко
Експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства.
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У Конотопі п'ять днів не було світла й газу | Фото: "РБК-Україна"

Обласна військова адміністрація, голова, заступники, департаменти й управління. Міністерство енергетики, Укренерго, Нафтогаз та інші державні структури. Усі мають свої повноваження, бюджети, керівників і заступників.

А коли в місті катастрофічна ситуація, рішення доходить до прем’єр-міністра лише на п’ятий день?

То за що відповідають усі ці люди? Хто мав реагувати в перший день? Хто мав організувати допомогу, а не чекати, поки проблема дійде до глави уряду?

Бо якщо для того, щоб передати дизель у місто, яке п’ять днів сидить без світла й газу, потрібне особисте рішення прем’єр-міністра, то виникає закономірне питання: навіщо нам усі ці проміжні ланки влади?

Може, пора вже не просто рахувати кількість чиновників, а запитати з кожного за його реальну роботу?

Держава — це не кількість кабінетів і посад. Держава — це здатність діяти тоді, коли людям потрібна допомога. А не на п’ятий день!

Джерело.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.