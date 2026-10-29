Блекаут в Конотопе: почему не организовали помощь, а ждали, пока проблема дойдет до премьер-министра
В Конотопе пять дней не было света и газа. Информация в СМИ появилась только на третий день. А на пятый день решение о передаче дизельного топлива принимает премьер-министр! Извините, но тогда у меня простой вопрос: "А на***на нам вся эта огромная армия чиновников?" — так эмоционально отреагировал на ситуацию в Конотопе эксперт по ЖКХ Олег Попенко.
Областная военная администрация, глава, заместители, департаменты и управления. Министерство энергетики, "Укрэнерго", "Нафтогаз" и другие государственные структуры. У всех есть свои полномочия, бюджеты, руководители и заместители.
А когда в городе складывается катастрофическая ситуация, решение доходит до премьер-министра только на пятый день?
Так за что же отвечают все эти люди? Кто должен был отреагировать в первый день? Кто должен был организовать помощь, а не ждать, пока проблема дойдет до главы правительства?
Ведь если для того, чтобы доставить дизельное топливо в город, который уже пять дней находится без света и газа, требуется личное решение премьер-министра, то возникает закономерный вопрос: зачем нам все эти промежуточные звенья власти?
Может, пора уже не просто считать количество чиновников, а спросить с каждого за его реальную работу?
Государство — это не количество кабинетов и должностей. Государство — это способность действовать тогда, когда людям нужна помощь. А не на пятый день!
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.