Блекаут в Конотопе: почему не организовали помощь, а ждали, пока проблема дойдет до премьер-министра

Областная военная администрация, глава, заместители, департаменты и управления. Министерство энергетики, "Укрэнерго", "Нафтогаз" и другие государственные структуры. У всех есть свои полномочия, бюджеты, руководители и заместители.

А когда в городе складывается катастрофическая ситуация, решение доходит до премьер-министра только на пятый день?

Так за что же отвечают все эти люди? Кто должен был отреагировать в первый день? Кто должен был организовать помощь, а не ждать, пока проблема дойдет до главы правительства?

Ведь если для того, чтобы доставить дизельное топливо в город, который уже пять дней находится без света и газа, требуется личное решение премьер-министра, то возникает закономерный вопрос: зачем нам все эти промежуточные звенья власти?

Может, пора уже не просто считать количество чиновников, а спросить с каждого за его реальную работу?

Государство — это не количество кабинетов и должностей. Государство — это способность действовать тогда, когда людям нужна помощь. А не на пятый день!

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.