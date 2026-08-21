6000 гривен за коммунальные услуги зимой: насколько реальна такая платежка для украинцев
Зимой сумма ежемесячных коммунальных платежей украинцев может вырасти до 6000 гривен. Эксперт в этой сфере Олег Попенко рассчитывает возможные расходы, исходя из размера средней киевской квартиры, — и оказывается, что такая сумма вполне реальна…
В социальных сетях разлетелась информация о том, что этой зимой коммунальные услуги будут стоить 6000 грн в месяц:
Ну давайте посчитаем.
Электроэнергия: среднее потребление в квартире без дополнительного отопления — 250 кВт·ч ~ 1100 грн. Водоснабжение + водоотведение — от 65 до 158 грн по Украине, то есть для типовой квартиры с 2–3 жильцами можно ориентироваться на 8–12 м³ воды в месяц, берем 10 куб. за 100 грн ~1000 грн, если взять среднее потребление 5–6 м³ горячей воды на квартиру в месяц, то: 5 м³ × 97,89 ~ 500 грн/месяц. Вывоз ТБО 3 м³ по 30–40 грн ~ 100 грн.
Теплоснабжение: 45–50 грн за кв. м без общедомового счетчика, с счетчиком — 30 грн за кв. м. Средняя стоимость — 40 грн за кв. м × 50 кв. м, квартира — 2000 грн
3–5 куб. газа без отопления — это 30–40 грн.
Абонентская плата + расход газа — это еще 150 грн в месяц.
Получается, что зимой счет за коммунальные услуги за квартиру площадью 50 кв. м составляет около 5000 грн в месяц.
Если добавить управление многоквартирным домом, а это еще дополнительно 500 грн, то получится 5500 грн.
Квартира площадью 70 кв. м обойдется вам как минимум в 6600 грн при том же количестве проживающих.
А дальше посчитайте сами.
Но я рад, что люди начали задавать подобные вопросы.
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