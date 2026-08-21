6000 гривен за коммунальные услуги зимой: насколько реальна такая платежка для украинцев

В социальных сетях разлетелась информация о том, что этой зимой коммунальные услуги будут стоить 6000 грн в месяц:

Ну давайте посчитаем.

Электроэнергия: среднее потребление в квартире без дополнительного отопления — 250 кВт·ч ~ 1100 грн. Водоснабжение + водоотведение — от 65 до 158 грн по Украине, то есть для типовой квартиры с 2–3 жильцами можно ориентироваться на 8–12 м³ воды в месяц, берем 10 куб. за 100 грн ~1000 грн, если взять среднее потребление 5–6 м³ горячей воды на квартиру в месяц, то: 5 м³ × 97,89 ~ 500 грн/месяц. Вывоз ТБО 3 м³ по 30–40 грн ~ 100 грн.

Теплоснабжение: 45–50 грн за кв. м без общедомового счетчика, с счетчиком — 30 грн за кв. м. Средняя стоимость — 40 грн за кв. м × 50 кв. м, квартира — 2000 грн

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3–5 куб. газа без отопления — это 30–40 грн.

Абонентская плата + расход газа — это еще 150 грн в месяц.

Получается, что зимой счет за коммунальные услуги за квартиру площадью 50 кв. м составляет около 5000 грн в месяц.

Если добавить управление многоквартирным домом, а это еще дополнительно 500 грн, то получится 5500 грн.

Квартира площадью 70 кв. м обойдется вам как минимум в 6600 грн при том же количестве проживающих.

А дальше посчитайте сами.

Но я рад, что люди начали задавать подобные вопросы.

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