830 тысяч коммунальных долгов: как рост тарифов загоняет украинцев в тупик

В Украине быстро растут долги за коммунальные услуги. Только за первое полугодие 2026 года в Реестре должников появилось 108,6 тыс. новых производств, 65% из них до сих пор не погашены.

Всего в реестре — 829,8 тыс. коммунальных долгов.

Чаще украинцы задолжали за отопление — 43% всех новых долгов, еще 18% — за водоснабжение. Больше новых долгов — в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Каждый четвертый должник — пенсионер.

Но вы и дальше, я обращаюсь к Кабмину и Верховной Раде, к монополистам, к ОМС и ОТГ, повышайте коммунальные тарифы, обдирая до последнего украинцев.

25% пенсионеров, получающих пенсии и субсидии, уже не в состоянии оплатить полноценно за коммуналку, но мы будем слышать басни о том, что все будут обеспечены субсидиями.

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К сожалению, ситуация с долгами выглядит на сегодняшний день ужасно, но я не вижу, чтобы кто-то в сознании в правительстве смог бы этот вопрос решить.

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