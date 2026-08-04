830 тисяч комунальних боргів: як зростання тарифів ставить українців у безвихідь

В Україні стрімко зростають борги за комунальні послуги. Лише за перше півріччя 2026 року в Реєстрі боржників з'явилося 108,6 тис. нових виробництв, 65% із них досі не погашено.

Загалом у реєстрі — 829,8 тис. комунальних боргів.

Найчастіше українці заборгували за опалення — 43% усіх нових боргів, ще 18% — за водопостачання. Найбільше нових боргів — у Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Кожен четвертий боржник — пенсіонер.

Але ви і далі, я звертаюсь до Кабміну та Верховної Ради, до монополістів, до ОМС та ОТГ, підвищуйте комунальні тарифи, обдираючи до останнього українців.

25% пенсіонерів, які отримують пенсії та субсидії, вже не в змозі сплатити повноцінно за комуналку, але ми будемо чути байки про те, що всіх буде забезпечено субсидіями.

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На жаль, ситуація з боргами виглядає на сьогодні жахливо, але я не бачу, щоб хтось притомний в уряді зміг би це питання вирішити.

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