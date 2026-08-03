Борги за комуналку зростають: за пів року відкрили понад 108 тисяч нових проваджень

За перше півріччя 2026 року в Україні відкрили 108 561 нове виконавче провадження через борги за комунальні послуги.

Як розповіли Фокусу в "Опендатабот", 65% із них досі залишаються відкритими та несплаченими.

Станом на початок липня у Єдиному реєстрі боржників налічується 829 768 боргів за комуналку. Із них 62% проваджень завершені, однак це не означає, що борг погашено, адже виконавці можуть закривати справи через неможливість стягнення або з інших причин, а записи при цьому залишаються в реєстрі.

Найбільше нових проваджень цього року відкрили в Харківській області — 22 171, або 20% від загальної кількості. Далі йдуть Дніпропетровська область із 19 636 провадженнями (18%) та Миколаївська область — 12 841 (12%).

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Карта боргів по Україні Фото: Опендатабот

Найчастіше українці накопичували борги за теплопостачання — на них припадає 43% усіх нових проваджень. Ще 18% стосуються водопостачання, 12% — житлового обслуговування, 11% — газопостачання, а 9% — енергопостачання.

Борги за комунальні Фото: Опендатабот

Найбільшу частку нових боржників становлять люди віком 46–60 років — 35% усіх нових проваджень. Ще чверть припадає на пенсіонерів, а 24% — на українців віком 36–45 років. Жінки стали фігурантками понад половини нових проваджень — 60 141.

Вік боржників Фото: Опендатабот

В "Опендатабот" також зазначили, що окремі борги залишаються відкритими понад дев'ять років. Один із найстаріших стосується заборгованості за теплопостачання жінки з Чернігівщини, інший — боргу за водопостачання та водовідведення чоловіка зі Львівщини.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві юстиції пояснили, що єдине житло українців не можуть продати через борги за комунальні послуги, якщо сума заборгованості не перевищує 50 мінімальних зарплат. У 2026 році цей поріг становить 432 350 гривень.

Раніше Фокус писав, що в Україні обговорюють можливе посилення правил стягнення боргів. Банківський сектор пропонує частково скасувати воєнні обмеження, зокрема дозволити примусове стягнення іпотечного житла в регіонах, де не ведуться бойові дії, а також спростити процедури повернення заборгованості.