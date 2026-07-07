Борги за комуналку: українцям пояснили, коли можуть конфіскувати житло

В Україні єдине житло не можуть продати через борги за комунальні послуги, якщо сума заборгованості не перевищує 50 мінімальних зарплат. У 2026 році цей поріг становить 432 350 гривень.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Там пояснили, що продаж нерухомості є крайнім заходом примусового стягнення. Спочатку виконавець має перевірити кошти на банківських рахунках боржника, звернути стягнення на частину офіційної зарплати або пенсії в межах закону, а також на інше майно, зокрема автомобіль чи побутову техніку.

Лише якщо цих активів недостатньо, може розглядатися питання про звернення стягнення на нерухомість. Водночас навіть за невеликої заборгованості на квартиру можуть накласти арешт. У такому разі власник може й надалі проживати у житлі, але не зможе продати, подарувати чи здійснити інші реєстраційні дії до повного погашення боргу.

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Якщо боржник має інше майно, наприклад земельну ділянку, дачу або автомобіль, його можуть продати через електронні торги навіть за відносно невеликої суми боргу. Із вторгованих коштів спочатку погашають заборгованість, витрати виконавчого провадження та виконавчий збір у розмірі 10%, а решту повертають власнику.

У Міністерстві юстиції також нагадали, що під час воєнного стану діють тимчасові обмеження на примусове виконання рішень. Зокрема, не звертають стягнення на єдине житло за невеликих боргів, діє мораторій на відчуження окремих категорій іпотечного житла, а також заборонене примусове виконання рішень на тимчасово окупованих територіях і в районах бойових дій.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві юстиції пояснили, яке майно не підлягає конфіскації через борги.

Також Фокус писав, в яких випадках борги за комунальні послуги можуть стягнути через суд і що змінилося для власників зруйнованого житла.