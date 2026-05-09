В Україні запустили житлові ваучери для ветеранів і ВПО. Фокус з'ясував, хто має право на допомогу до 2 млн грн та як оформити заявку про гроші на житло.

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які були змушені залишити домівки на тимчасово окупованих територіях, можуть отримати житловий ваучер до 2 млн грн як компенсацію за житло. Про це повідомили у Верховній Раді України.

Програма передбачає участь ветеранів і ветеранок, а також людей з інвалідністю внаслідок війни, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.

Як отримати житловий ваучер

Для подання заявки необхідно:

оновити до останньої версії застосунок "Дія";

перейти у розділ "Послуги для ВПО";

обрати послугу "Заява на житловий ваучер";

підтвердити склад сім’ї;

надати згоду на обробку персональних даних через "Дію.Підпис".

В Україні запустили житлові ваучери для ветеранів і ВПО

У Верховній Раді зазначили, що після подання заяви її потрібно підписати протягом 36 годин, інакше вона буде скасована.

Ваучер на житло можуть отримати ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни

Також паперові документи подавати не потрібно — усі дані автоматично підтягуватимуться з державних реєстрів.

Житловий ваучер в Україні

Гроші на житло від держави: як відбувається розгляд заявки

Після автоматичної перевірки заяву передадуть комісії за місцем фактичного проживання ветерана або ветеранки. Розгляд триватиме до 30 днів.

У разі позитивного рішення заявник отримає миттєве повідомлення про формування житлового ваучера у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Скористатися ним можна буде протягом п’яти років.

Відстежувати стату заявки можна за номером 1848, назвавши оператору номер житлового ваучера.

