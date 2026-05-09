В Раде сообщили о возможности получить до 2 млн грн на жилье: как подать заявку
В Украине запустили жилищные ваучеры для ветеранов и ВПЛ. Фокус выяснил, кто имеет право на помощь до 2 млн грн и как оформить заявку о деньгах на жилье.
Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны, которые были вынуждены покинуть дома на временно оккупированных территориях, могут получить жилищный ваучер до 2 млн грн в качестве компенсации за жилье. Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.
Программа предусматривает участие ветеранов и ветеранок, а также людей с инвалидностью вследствие войны, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц.
Как получить жилищный ваучер
Для подачи заявки необходимо:
- обновить до последней версии приложение "Дія";
- перейти в раздел "Услуги для ВПЛ";
- выбрать услугу "Заявление на жилищный ваучер";
- подтвердить состав семьи;
- дать согласие на обработку персональных данных через "Дію.Підпис".
В Верховной Раде отметили, что после подачи заявления его нужно подписать в течение 36 часов, иначе оно будет отменено.
Также бумажные документы подавать не нужно — все данные автоматически будут подтягиваться из государственных реестров.
Деньги на жилье от государства: как происходит рассмотрение заявки
После автоматической проверки заявление передадут комиссии по месту фактического проживания ветерана или ветеранки. Рассмотрение продлится до 30 дней.
В случае положительного решения заявитель получит мгновенное сообщение о формировании жилищного ваучера в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества. Воспользоваться им можно будет в течение пяти лет.
Отслеживать стату заявки можно по номеру 1848, назвав оператору номер жилищного ваучера.
