В Украине запустили жилищные ваучеры для ветеранов и ВПЛ. Фокус выяснил, кто имеет право на помощь до 2 млн грн и как оформить заявку о деньгах на жилье.

Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны, которые были вынуждены покинуть дома на временно оккупированных территориях, могут получить жилищный ваучер до 2 млн грн в качестве компенсации за жилье. Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

Программа предусматривает участие ветеранов и ветеранок, а также людей с инвалидностью вследствие войны, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц.

Как получить жилищный ваучер

Для подачи заявки необходимо:

обновить до последней версии приложение "Дія";

перейти в раздел "Услуги для ВПЛ";

выбрать услугу "Заявление на жилищный ваучер";

подтвердить состав семьи;

дать согласие на обработку персональных данных через "Дію.Підпис".

В Украине запустили жилищные ваучеры для ветеранов и ВПЛ Фото: Верховная Рада

В Верховной Раде отметили, что после подачи заявления его нужно подписать в течение 36 часов, иначе оно будет отменено.

Ваучер на жилье могут получить ветераны и люди с инвалидностью вследствие войны Фото: Верховная Рада

Также бумажные документы подавать не нужно — все данные автоматически будут подтягиваться из государственных реестров.

Жилищный ваучер в Украине Фото: Верховная Рада

Деньги на жилье от государства: как происходит рассмотрение заявки

После автоматической проверки заявление передадут комиссии по месту фактического проживания ветерана или ветеранки. Рассмотрение продлится до 30 дней.

В случае положительного решения заявитель получит мгновенное сообщение о формировании жилищного ваучера в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества. Воспользоваться им можно будет в течение пяти лет.

Отслеживать стату заявки можно по номеру 1848, назвав оператору номер жилищного ваучера.

