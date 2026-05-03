В Раде хотят сносить дома украинцев: нардеп рассказала, чего ждать владельцам "хрущевок"

В Комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства считают, что в Украине существует проблема устаревшего жилого фонда, которую нужно решать.

По оценкам, сейчас в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году. И нардепы считают, что их нужно снести, чтобы построить новые дома. Об этом OBOZ.UA рассказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга Народа").

"Все "хрущевки", все эти устаревшие кварталы, подчеркиваю, могут быть снесены. Но здесь акцент на "могут", ведь эти же кварталы могут и попасть под реновацию", — сообщила нардеп.

Елена Шуляк заявила, что принудительного отселения жильцов не будет. По ее словам, "сейчас обсуждается вопрос, какое количество людей должно будет принять решение о сносе или реновации дома".

"Однако, это не будет 100%-ная планка. Ведь мы понимаем, что всегда будут люди, которые скажут, что ничего не хотят", — пояснила Шуляк.

Вместе с тем, отметила она, при выселении украинцам будут предоставлять компенсацию за их квартиры. Однако какой она будет, еще предстоит определить:

Если речь пойдет о новых квадратных метрах — "то где они будут".

Если о деньгах — то какая сумма.

"Человек должен понимать, сможет ли он за эти деньги приобрести нужное ему жилье или нет", — пояснила нардеп.

Впрочем, отметила Шуляк, для того, чтобы снос домов стал возможным, нардепы должны проголосовать, а президент подписать соответствующий законопроект №6458. Однако он пока прошел только 1-е чтение и сейчас его "достаточно активно готовят на 2-е".

Елена Шуляк уже поднимала тему аварийного жилья в Украине, но тогда она говорила, что самым сложным вопросом остается механизм отселения жителей аварийных домов.

Напомним, ранее эксперт в сфере коммунального хозяйства Олег Попенко говорил, что старые дома планируют не сносить, а модернизировать — разрешить достройку 1-2 дополнительных этажей. В ВРУ считают, что это один из вариантов обновления жилья без полной перестройки районов.