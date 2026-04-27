Достроят по два этажа: в Верховной Раде придумали, как модернизировать хрущевки

В Украине готовят новые правила, согласно которым хрущевки могут стать выше.

Старые дома планируют не сносить, а модернизировать — разрешить достройку 1–2 дополнительных этажей. В ВРУ считают, что это один из вариантов обновления жилья без полной перестройки районов.

При этом я уверен: никто из депутатов не понимает и не знает и не хочет знать, где взять дополнительные мощности для подачи электроэнергии, тепла, воды на эти этажи, сколько нужно миллиардов, чтобы провести капитальный ремонт всех типов сетей, ну и т.д.

Когда в цивилизованных странах количество этажей в жилых домах стараются не повышать, то в Украине чего не сделаешь для застройщиков.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

