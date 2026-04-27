Достроят по два этажа: в Верховной Раде придумали, как модернизировать хрущевки

Хрущевки в Украине сносить не собираются — наоборот, их планируют не только снести, но и надстроить, а заодно — модернизировать. Эксперт в сфере коммунального хозяйства Олег Попенко сильно сомневается в целесообразности и практичности этой инициативы, которая не просчитана финансово и не обоснована технически.

Олег Попенко
Эксперт по жкх, тарифам и вопросам коммунального хозяйства.
Многоэтажный дом в Киеве
Хрущевки могут стать выше | Фото: РБК-Украина

В Украине готовят новые правила, согласно которым хрущевки могут стать выше.

Старые дома планируют не сносить, а модернизировать — разрешить достройку 1–2 дополнительных этажей. В ВРУ считают, что это один из вариантов обновления жилья без полной перестройки районов.

При этом я уверен: никто из депутатов не понимает и не знает и не хочет знать, где взять дополнительные мощности для подачи электроэнергии, тепла, воды на эти этажи, сколько нужно миллиардов, чтобы провести капитальный ремонт всех типов сетей, ну и т.д.

Когда в цивилизованных странах количество этажей в жилых домах стараются не повышать, то в Украине чего не сделаешь для застройщиков.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Конец эпохи: "сталинки" и "хрущевки" в Украине надо сносить, — нардеп (обновлено)
