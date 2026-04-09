Как уменьшить счета за электроэнергию: жители Мадрида придумали способ, который может пригодиться и в Украине
Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко не верит в перспективу решения энергетической проблемы Украины отдельными домами. Другое дело — делать так, как в Испании или Германии, где уже строят новую энергетическую модель — тоже силами самих жителей, но на более реалистичной, управляемой основе. Взять, например, Мадрид...
В Мадриде жители района Tercio Terol создали энергетическое сообщество и начали экономить тысячи евро на электроэнергии.
Причина проста — счета за электроэнергию у некоторых жителей достигли 1000 евро в месяц. После этого около 50 домовладельцев объединились, инвестировали в солнечные панели на крышах и создали собственную систему распределения электроэнергии.
Сегодня:
- 41 дом уже подключен к системе;
- участники инвестировали около 2200 евро за 1 кВт мощности;
- проект получил более 100 тыс. евро субсидий;
- часть энергии получают даже семьи с низкими доходами;
- излишки электроэнергии продаются в сеть и уменьшают счета.
При этом проект реализован на уровне квартала, с единой системой управления и распределения энергии между участниками.
Подобные проекты уже масштабируются и в других районах Мадрида — Vallecas и Villaverde, где солнечные панели устанавливают даже на школах, а энергия распределяется между жителями, бизнесом и социальными объектами.
Это важный пример для Украины. Но у нас ситуация пока другая.
В Киеве подобные проекты реализуются в розницу — без районного подхода и системной модели управления. Хотя в Украине существует закон об энергетических кооперативах, на практике проекты реализуются через ОСМД.
И здесь возникает проблема:
- ОСМД не являются полноценными субъектами хозяйственной деятельности;
- не имеют модели управления энергетическими сообществами;
- не могут эффективно масштабировать проекты.
В Германии, например, такими проектами управляют энергетические кооперативы с четкой системой управления и распределения энергии и даже кредитованием.
Украине необходимо переходить от отдельных крыш к полноценным районным энергетическим сообществам.
Иначе мы будем продолжать точечные эксперименты, тогда как Европа уже строит новую энергетическую модель.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.