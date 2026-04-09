Как уменьшить счета за электроэнергию: жители Мадрида придумали способ, который может пригодиться и в Украине

В Мадриде жители района Tercio Terol создали энергетическое сообщество и начали экономить тысячи евро на электроэнергии.

Причина проста — счета за электроэнергию у некоторых жителей достигли 1000 евро в месяц. После этого около 50 домовладельцев объединились, инвестировали в солнечные панели на крышах и создали собственную систему распределения электроэнергии.

Сегодня:

41 дом уже подключен к системе;

участники инвестировали около 2200 евро за 1 кВт мощности;

проект получил более 100 тыс. евро субсидий;

часть энергии получают даже семьи с низкими доходами;

излишки электроэнергии продаются в сеть и уменьшают счета.

При этом проект реализован на уровне квартала, с единой системой управления и распределения энергии между участниками.

Подобные проекты уже масштабируются и в других районах Мадрида — Vallecas и Villaverde, где солнечные панели устанавливают даже на школах, а энергия распределяется между жителями, бизнесом и социальными объектами.

Это важный пример для Украины. Но у нас ситуация пока другая.

В Киеве подобные проекты реализуются в розницу — без районного подхода и системной модели управления. Хотя в Украине существует закон об энергетических кооперативах, на практике проекты реализуются через ОСМД.

И здесь возникает проблема:

ОСМД не являются полноценными субъектами хозяйственной деятельности;

не имеют модели управления энергетическими сообществами;

не могут эффективно масштабировать проекты.

В Германии, например, такими проектами управляют энергетические кооперативы с четкой системой управления и распределения энергии и даже кредитованием.

Украине необходимо переходить от отдельных крыш к полноценным районным энергетическим сообществам.

Иначе мы будем продолжать точечные эксперименты, тогда как Европа уже строит новую энергетическую модель.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

