Украина — мимо чемпионата мира: как футбольная нация потеряла главный шанс четырехлетия

Такие матчи не выигрываются одним желанием. Такие матчи выигрываются характером, злобой, холодной головой и пониманием, что ты делаешь на поле. Ничего этого у сборной Украины в матче против Швеции не было.

Мы проиграли 3:1. Но дело даже не в счете. Дело в том, как мы проиграли.

Это был матч, в котором сборная Украины выглядела неуверенно и равнодушно. Мы все видели, как шведские защитники выгрызали мячи, бились, толкались, а я так и не понял, в какой футбол играла наша сборная, что хотели игроки показать на футболе. Я до сих пор не понимаю, в какой футбол играет сборная при Реброве.

Я видел, в какой футбол играла сборная при Петракове или при Фоменко или Шевченко, во что мы играем с тренером Ребровым, не понимаю.

Первые два мяча — это даже не давление соперника. Это элементарные ошибки защиты. Это отсутствие концентрации. Это отсутствие ответственности. Это когда команда выходит на поле и будто не до конца понимает, что на кону — шанс попасть на чемпионат мира.

Мы ждали этого момента год. И в итоге — команда выходит и выглядит так, будто это товарищеский матч посреди лета.

Илья Забарный — лидер, капитан, опора защиты. Но именно в этом матче центр обороны развалился. И никто не взял игру на себя. Никто не повел за собой. Никто не поднял команду. Зубков выпал из игры. Ванат — практически незаметен, Судаков — все они провалились в самом главном: характере.

Это не игра. Это страдания для тех, кто смотрел этот матч. Единственный светлый момент — гол Матвея Пономаренко. Молодой футболист, первый матч — и он забивает. Гол престижа, как говорили раньше. И символично, что именно новичок показал больше желания, чем опытные игроки.

Если ты не можешь переиграть — ты должен перебегать, ты должен выгрызать, сражаться... В таких матчах, если не выгрызаешь — ты проигрываешь, что и показали шведские игроки, а сборная Украины не сделала ничего.

И самое болезненное даже не поражение. Самое болезненное — ощущение бессилия.

Как будто команда просто приняла этот сценарий. Как будто не было последнего рывка. Как будто не было того самого характера, который мы так ждали, сборная Украины этой игрой показала свою абсолютную неготовность к решающим матчам.

И правильно только что сказал Александр Головко: мы проиграли очень плохо.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

