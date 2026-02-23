Словацкий рубильник: останется ли Украина без электричества после угроз Фицо

Словакия угрожает "выключить свет" Украине: политический шантаж или реальный риск?

Заявление премьера Словакии Роберта Фицо о возможном прекращении поставок электроэнергии в Украину прозвучало максимально громко — почти как угроза энергетической блокады.

Причина — классическая: политика, нефть и попытка давления на Украину через энергетику. Но если отложить политические заявления и посмотреть на реальную архитектуру европейской энергосистемы, становится очевидно: никакого "рубильника Украины" в Братиславе не существует.

И вот почему.

Миф №1. Премьер может "отключить Украину"

Это главная манипуляция. Электроэнергия между странами Европы передается не по политическим решениям правительств, а по правилам объединенной энергосистемы ENTSO-E. После синхронизации в 2022 году Украина стала полноценной частью европейского энергопространства.

Украинский оператор — НЭК "Укрэнерго" — работает в единой технической системе вместе со словацким оператором SEPS.

И здесь важно понимать базовую вещь: правительство Словакии не управляет физическими перетоками электроэнергии.

Оператор системы передачи:

выполняет европейские сетевые кодексы;

обеспечивает стабильность частоты;

выполняет подтвержденные коммерческие контракты.

Одностороннее политическое отключение:

нарушает право ЕС;

разрушает рынок электроэнергии;

влечет штрафы и суды;

создает угрозу стабильности всей сети.

Фактически это было бы энергетическим саботажем внутри Евросоюза.

Миф №2. Украина критически зависит от Словакии

Нет. Цифры значительно прозаичнее политических заявлений.

Реальная структура импорта электроэнергии:

максимальный технический импорт Украины из ЕС — ≈ 2,4 ГВт;

зимнее потребление Украины — ≈ 18 ГВт;

импорт покрывает менее 15% потребностей даже в кризисные моменты;

доля словацкого направления — всего несколько процентов.

Даже в гипотетическом сценарии полной остановки перетоков из Словакии:

остаются Польша,

Венгрия,

Румыния,

внутренняя генерация,

аварийная балансирующая помощь ENTSO-E.

То есть речь не о "блэкауте", а максимум — о росте цены импорта.

Важно

Миф №3. Страна транзита может заблокировать купленную электроэнергию

Европейский энергорынок работает иначе.

Украина покупает электроэнергию не у государств, а у трейдеров на общем рынке ЕС. Если украинская компания приобрела электроэнергию, например: в Германии, Австрии, Чехии, — она физически движется по сети Европы независимо от политических симпатий отдельного премьера.

Страны транзита обязаны обеспечить переток, если он подтвержден рыночными аукционами пропускной способности. Иначе — крах всей модели единого энергорынка ЕС.

Что на самом деле происходит

Угрозы Фицо — это не об электроэнергии. Это про:

транзит российской нефти;

внутреннюю политику Словакии;

демонстрацию "жесткой позиции" избирателю;

торг с Брюсселем.

Энергетика здесь используется как инструмент политического шантажа. И проблема даже не в самом заявлении. Проблема в том, что часть украинского информационного пространства мгновенно начинает транслировать панику — будто Украину можно "выключить из розетки".

Главный вывод

После синхронизации с ENTSO-E в 2022 году Украина впервые за десятилетия перестала быть энергетическим заложником соседей.

Сегодня:

нет единого поставщика;

нет одного кабеля;

нет кнопки отключения.

Есть сеть, рынок и правила. И именно поэтому любые заявления об "отключении Украины" — это больше политический шум, чем техническая реальность.

Но есть неприятная правда. Зависимость Украины сегодня — не от Словакии. А от:

дефицита собственной маневровой генерации;

разрушенных ТЭС;

медленного восстановления энергетики;

тарифной политики, которая не стимулирует инвестиции.

И если мы сами не восстановим генерацию — тогда уже не Фицо, а рынок Евросоюза будет диктовать нам условия.

Потому что в энергетике слабый всегда платит больше.

