Словацкий рубильник: останется ли Украина без электричества после угроз Фицо
Угрозы премьера Словакии Фицо прекратить поставки электроэнергии для Украины вызвали настоящую панику в информационном пространстве. Эксперт рынка Олег Попенко доказывает, что никакого "рубильника" у Фицо нет, да и словацкая доля в импортируемой электроэнергии в любом случае мизерная.
Словакия угрожает "выключить свет" Украине: политический шантаж или реальный риск?
Заявление премьера Словакии Роберта Фицо о возможном прекращении поставок электроэнергии в Украину прозвучало максимально громко — почти как угроза энергетической блокады.
Причина — классическая: политика, нефть и попытка давления на Украину через энергетику. Но если отложить политические заявления и посмотреть на реальную архитектуру европейской энергосистемы, становится очевидно: никакого "рубильника Украины" в Братиславе не существует.
И вот почему.
Миф №1. Премьер может "отключить Украину"
Это главная манипуляция. Электроэнергия между странами Европы передается не по политическим решениям правительств, а по правилам объединенной энергосистемы ENTSO-E. После синхронизации в 2022 году Украина стала полноценной частью европейского энергопространства.
Украинский оператор — НЭК "Укрэнерго" — работает в единой технической системе вместе со словацким оператором SEPS.
И здесь важно понимать базовую вещь: правительство Словакии не управляет физическими перетоками электроэнергии.
Оператор системы передачи:
- выполняет европейские сетевые кодексы;
- обеспечивает стабильность частоты;
- выполняет подтвержденные коммерческие контракты.
Одностороннее политическое отключение:
- нарушает право ЕС;
- разрушает рынок электроэнергии;
- влечет штрафы и суды;
- создает угрозу стабильности всей сети.
Фактически это было бы энергетическим саботажем внутри Евросоюза.
Миф №2. Украина критически зависит от Словакии
Нет. Цифры значительно прозаичнее политических заявлений.
Реальная структура импорта электроэнергии:
- максимальный технический импорт Украины из ЕС — ≈ 2,4 ГВт;
- зимнее потребление Украины — ≈ 18 ГВт;
- импорт покрывает менее 15% потребностей даже в кризисные моменты;
- доля словацкого направления — всего несколько процентов.
Даже в гипотетическом сценарии полной остановки перетоков из Словакии:
- остаются Польша,
- Венгрия,
- Румыния,
- внутренняя генерация,
- аварийная балансирующая помощь ENTSO-E.
То есть речь не о "блэкауте", а максимум — о росте цены импорта.Важно
Миф №3. Страна транзита может заблокировать купленную электроэнергию
Европейский энергорынок работает иначе.
Украина покупает электроэнергию не у государств, а у трейдеров на общем рынке ЕС. Если украинская компания приобрела электроэнергию, например: в Германии, Австрии, Чехии, — она физически движется по сети Европы независимо от политических симпатий отдельного премьера.
Страны транзита обязаны обеспечить переток, если он подтвержден рыночными аукционами пропускной способности. Иначе — крах всей модели единого энергорынка ЕС.
Что на самом деле происходит
Угрозы Фицо — это не об электроэнергии. Это про:
- транзит российской нефти;
- внутреннюю политику Словакии;
- демонстрацию "жесткой позиции" избирателю;
- торг с Брюсселем.
Энергетика здесь используется как инструмент политического шантажа. И проблема даже не в самом заявлении. Проблема в том, что часть украинского информационного пространства мгновенно начинает транслировать панику — будто Украину можно "выключить из розетки".
Главный вывод
После синхронизации с ENTSO-E в 2022 году Украина впервые за десятилетия перестала быть энергетическим заложником соседей.
Сегодня:
- нет единого поставщика;
- нет одного кабеля;
- нет кнопки отключения.
Есть сеть, рынок и правила. И именно поэтому любые заявления об "отключении Украины" — это больше политический шум, чем техническая реальность.
Но есть неприятная правда. Зависимость Украины сегодня — не от Словакии. А от:
- дефицита собственной маневровой генерации;
- разрушенных ТЭС;
- медленного восстановления энергетики;
- тарифной политики, которая не стимулирует инвестиции.
И если мы сами не восстановим генерацию — тогда уже не Фицо, а рынок Евросоюза будет диктовать нам условия.
Потому что в энергетике слабый всегда платит больше.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно