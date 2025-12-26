Коммуналка как инструмент наказания: стоит ли государству гордиться уменьшением долгов за услуги ЖКХ

Власть хвастается уменьшением долгов за коммуналку. Но на самом деле это — показатель финансового террора над населением.

По официальной статистике, в III квартале 2025 года украинцы заплатили 48,5 млрд грн, тогда как начислено было 45,6 млрд грн. То есть люди отдали больше, чем должны были, покрывая во время войны долги предыдущих периодов.

А общий долг все равно составляет 100,8 млрд грн.

Это означает одно: граждане платят не потому, что могут — а потому, что боятся быть наказанными системой.

Потому что в Украине коммунальные услуги превращены в инструмент принуждения:

не заплатил — получишь суд;

не имеешь денег — арестуют счет;

заболел — останешься без света или тепла.

Это не рынок. Это карательная модель ЖКХ, созданная властью.

Тарифы оторваны от реальных доходов. Социальные механизмы защиты — формальные. Монополии — защищены государством, а люди нет. И теперь власть цинично подает эту ситуацию как "успех": мол, долги уменьшились.

Нет.

Уменьшилась не проблема — уменьшились остатки денег в карманах людей.

100 миллиардов гривен долгов — это не вина украинцев. Это приговор тарифной и социальной политике государства.

И пока чиновники считают проценты в отчетах, граждане считают копейки, чтобы заплатить за право просто жить в собственных квартирах.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

