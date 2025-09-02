Вода из-под крана — это опасно: что показали более 700 тысяч проб из разных источников Украины

Related video

В Украине катастрофа с качеством воды.

Читаю на сайте ГППС, что в течение 2025 года лабораториями "Госпродпотребслужбы" и при проведении производственного контроля исследовано 700273 пробы воды, в том числе:

из объектов централизованного водоснабжения — 689570 проб;

из объектов нецентрализованного водоснабжения — 10703 пробы воды.

Из них не соответствовали требованиям санитарного законодательства 23509 пробы из источников централизованного водоснабжения и 1190 проб из источников нецентрализованного водоснабжения.

По результатам осуществленных мероприятий на основании установленных нарушений санитарного законодательства территориальными органами "Госпродпотребслужбы":

направлено 3157 предписаний/писем/рекомендаций по устранению нарушений на объектах водоснабжения органам местного самоуправления и в адрес балансодержателей (из которых в настоящее время выполнено 1263 (40%));

наложен 1 штраф в Киевской области.

И это полная катастрофа в Украине. С одной стороны, 12-кратный рост тарифов водоканалов за последние 12 лет, при том отсутствуют капитальные, а во многих случаях — текущие ремонты, постоянные попытки переложить на потребителей проблемы водоканалов, с другой стороны, рост стоимости электроэнергии за последние 4 года на 200% напрямую ударил по тем остаткам средств, которые остались.

При том ФАКТИЧЕСКИЕ владельцы водоканалов, органы местного самоуправления, заняли позицию наблюдателя, при том не неся ответственности за качество услуг.

При том Кабмин в этом году разрешил уменьшить качество услуг водоканалов фактически до уровня технического.

Поэтому я никому не рекомендую пить воду из-под крана и даже использовать ее в пищу. К сожалению, это в определенных случаях может быть очень опасно

