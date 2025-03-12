Спасла теплая весна. Почему украинские города могут остаться без газа и тепла

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Смотрите, как сейчас выглядит ситуация с газом.

Несмотря на то, что этот отопительный сезон еще не закончился, смотреть необходимо в следующий очень и очень внимательно.

ОЗП 2024-2025 мы прошли настолько тонким льдом, что на 01.02. остатки газа в ПГХ были настолько малы, исторически малые около 8,2 млрд куб., что вынуждены были срочно докупать 500 млн куб газа, иначе был риск падения давления в ОГТСУ и остановки работы многих ТЭЦ и ТЭС. И на это все необходимо смотреть через призму очень теплой зимы, которая в очередной раз спасает коммунальщиков и энергетиков от полноценного коллапса, Кривой Рог не считается, как говорят некоторые недоспециалисты. Хотя в этот ОЗП нужно говорить не только о Кривом Роге.

Но первые десять дней марта нагоняют на меня такую тоску, которая требует объяснений еще и еще раз.

Обстрелы газовой инфраструктуры для нас в этом отопительном сезоне были не диковинка, всего их было 13 раз, но удары в Запорожской, Тернопольской и Полтавской областях показали новую стратегию россиян — выбивать отдельные области или даже регионы от газоснабжения, параллельно убивая нашу газодобычу.

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И это не просто удары, которые могут на какое-то время остановить подачу газа в регионы, это показывает наше слабое место, которое нельзя ничем закрыть.

Это не "Укрэнерго", где есть несколько вариантов подачи электроэнергии в регионы, с газом все гораздо сложнее.

Что касается внутренней добычи, здесь нет особой дилеммы, газ необходимо докупать, и много докупать. Дефицит газа, если ничего кардинально не изменится, ну а вдруг все перестанут стрелять, составит более 4 млрд куб. А это, если брать среднегодовую цену 2024 года, 500 $ за 1000 куб. — около 2 млрд $, и где взять такие деньги, большой вопрос.

Ну и на фоне этого уже повысили стоимость газа с 16К до 18К для производства электроэнергии, чтобы хоть как-то компенсировать импорт, но это не спасет ситуацию. И перед "Нафтогазом" и правительством стоит дилемма #2 — поднимать цену на газ для населения и ТКЭ или нет. Дыхание выборов говорит мне, что вряд ли это будут делать, но вопрос — где найти 2 млрд $ — еще более актуален.

И даже если мы решим вопрос с деньгами и газом, само прохождение ОЗП 2025-26 — под большим вопросом. Некоторые регионы, и не только прифронтовые, как показывает опыт, будут под угрозой полного отключения газа и тепла.

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