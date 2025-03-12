Врятувала тепла весна. Чому українські міста можуть залишитись без газу і тепла

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Дивіться, як зараз виглядає ситуація з газом.

Попри те, що цей опалювальний сезон ще не закінчився, дивитися необхідно в наступний дуже і дуже уважно.

ОЗП 2024-2025 ми пройшли настільки тонким льодом, що на 01.02. залишки газу в ПГГ були настільки малі, історично малі близько 8,2 млрд куб., що змушені були терміново докуповувати 500 млн куб газу, інакше був ризик падіння тиску в ОГТСУ та зупинення роботи багатьох ТЕЦ та ТЕС. І це все необхідно дивитися через призму дуже теплої зими, яка вкотре рятує комунальників та енергетиків від повноцінного колапсу, Кривий Ріг не рахується, як кажуть деякі недофахівці. Хоча в цей ОЗП потрібно говорити не тільки за Кривий Ріг.

Але перші десять днів березня наганяють на мене таку смуту, що вимагає пояснень ще й ще раз.

Обстріли газової інфраструктури для нас цього опалювального сезону були не дивина, всього їх було 13 разів, але удари в Запорізькій, Тернопільській та Полтавській областях показали нову стратегію росіян — вибивати окремі області або навіть регіони від газопостачання, паралельно вбиваючи наш газовидобуток.

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І це не просто удари, які можуть на якийсь час зупинити подачу газу в регіони, це показує наше слабке місце, яке не можна ні чим закрити.

Це не "Укренерго", де є кілька варіантів подачі електроенергії до регіонів, з газом все набагато складніше.

Що стосується внутрішнього видобутку, тут нема особливої ​​дилеми, газ необхідно докуповувати, і багато докуповувати. Дефіцит газу, якщо нічого кардинально не зміниться, ну а раптом усі перестануть стріляти, становитиме понад 4 млрд куб. А це, якщо брати середньорічну ціну 2024, 500 $ за 1000 куб. — близько 2 млрд $, і де взяти такі гроші, велике питання.

Ну та на тлі цього вже підвищили вартість газу з 16К до 18К для виробництва електроенергії, щоб хоч якось компенсувати імпорт, але це не врятує ситуацію. І перед "Нафтогазом" та урядом варто дилема #2 — піднімати ціну на газ для населення та ТКЕ чи ні. Подих виборів говорить мені, що навряд чи це будуть робити, але питання — де знайти 2 млрд $ — ще більш актуальне.

І навіть якщо ми вирішимо питання з грошима і газом, саме проходження ОЗП 2025-26 — під великим питанням. Деякі регіони, і не лише прифронтові, як показує досвід, будуть під загрозою повного відключення газу та тепла.

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