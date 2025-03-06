Немає відключень - б'ють по газу. У чому головна проблема енергетики і чого чекати Україні влітку

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ВІД ТРИВОГИ ПРО ЗИМУ ДО ТРИВОГИ ПРО ТЕ, ЯКИМ БУДЕ ЛІТО

Зима закінчилась. І закінчилась значно краще, ніж багато хто очікував та побоювався. На перший погляд, зима взагалі минула легко і просто. Але це лише враження, якщо не вдаватися у деталі.

Незважаючи на обстріли, масштаби відключень були мінімальними, як порівняти з тими, які могли б бути. З одного боку, виручала погода: до початку лютого ми жили в атипово теплих температурах. Крім цього, протягом літа–осені було відновлено значну частку раніше пошкоджених теплових електростанцій. Певною мірою додаткові постачання систем ППО допомагали краще захистити енергетичні об’єкти та уникнути колапсу. Проте частина об’єктів об’єднаної енергосистеми зазнала серйозних ушкоджень, особливо на лівому березі Дніпра.

Але частина наслідків обстрілів залишилась фактично непомітною для споживачів. Передусім йдеться про обстріли газової інфраструктури. З кінця січня ворог здійснив чотири масштабні удари по газових обʼєктах, що призвело до скорочення видобутку газу. Миттєво був розпочатий імпорт, щоб закрити потреби внутрішнього ринку. Але споживач цього не відчув. Зрештою, як і не відчуває того, що газ імпортується за ціною значно вищою, аніж в платіжках.

В деяких випадках аналогічно відбувалось у випадку обстрілів об’єднаної енергетичної системи, наприклад, коли атаки зумовлювали відключення в прифронтових регіонах — в інших регіонах споживачі навіть могли й не знати про відключення. Та і сам факт, що спершу обмежують електропостачання для промислових споживачів, теж формує ілюзорне відчуття відсутності проблем.

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Отже, в населення може формуватися "інформаційна толерантність" до факту обстрілів. І це доволі небезпечно, адже потім можна буде побачити обурення про проблеми в енергетиці, бо причинно-наслідковий зв'язок ударів по енергооб’єктах та проблем в енергопостачання у свідомості багатьох фактично порушується.

Проте закінчення зими ще не означає, що можна видихнути. По-перше, осінньо-зимовий період ще триває і березень може бути підступним з короткими, але різкими похолоданнями. А по-друге, як показав минулий рік, навесні все може лише початись.

Весняно-літній період тепер не менш складний, ніж зима, й аніяк не позбавлений викликів. З одного боку, зростатиме сонячна генерація, проте вона не вирішує проблеми вечірніх піків. А з іншого боку, навесні атомні енергоблоки будуть відправлятись у планово-попереджувальні ремонти, відтак зменшуватиметься доступна потужність в енергосистемі. Відтак в спекотні літні місяці є загроза виникнення дефіцитів.

Проте обстріли влітку можуть суттєво погіршити ситуацію. До того ж незрозуміло, якою буде стратегія ворога і чи не буде чергової спроби примусу до переговорів через обстріли енергетичної інфраструктури. Окрім цього, незрозуміло, якою буде ситуація із запасами ракет для протиповітряної оборони.

Водночас можливості для ремонтів обладнання, передусім генерації електроенергії, постійно скорочуються. Якщо у 2022–2023 ремонти здійснювалась з використанням пошкоджених українських станцій (так звана канібалізація), то минулого року, передусім для ремонту теплових електростанцій, активно шукали вживане обладнання за кордоном.

До того ж додалось проблем із газом. В лютому ворог почав завдавати масовані удари по об’єктах газовидобутку. Раніше уряд та "Нафтогаз" орієнтувались на те, що зиму будемо проходити на газу власного видобутку. "Нафтогаз" два роки поспіль нарощував видобуток газу, і це посилювало віру в можливості самозабезпечення газом та відмови від його імпорту. Але обстріли змінюють все, і на наступну зиму покладатись лише на власний видобуток вже не вдасться, а натомість потрібно думати про організацію імпорту потрібних об’ємів газу в потрібні періоди.

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Проблема полягає і в тому, що імпортний газ суттєво дорожчий, ніж для регульованого сегменту в Україні — для великої кількості споживачів різних категорій газ субсидується. В умовах, коли нам доведеться імпортувати багато недешевого газу, модель регульованих та занижених цін, яка діє сьогодні, виявиться просто нежиттєздатною (для прикладу, для окремих категорій регульована ціна може бути в 3–4 рази нижчою, ніж імпортний газ). Одразу постає питання: а хто субсидуватиме низьку ціну газу для багатьох категорій українських споживачів, якщо ціна імпортного газу виявиться значно дорожчою? Проте вільних грошей в економіці немає — суттєвою мірою ми залежні від зовнішньої допомоги та запозичень. А як бачимо, є ризик скорочення міжнародної допомоги через зміну ставлення нової адміністрації Білого дому. В минулі два роки прайс-кепи обмежували імпорт на ринку електроенергії, створюючи ситуацію, коли технічні можливості для імпорту є, але самої електроенергії не вистачає. Точно з такою ж ситуацією можемо зіткнутись із постачаннями газу через рік.

Тому літо знову буде гарячою порою — потрібно буде вирішувати більшу кількість проблем, готуючись до наступної зими. І готуватись потрібно починати вже.

Одним словом, закінчення зими — це лише невеликий привід видихнути, що цю зиму пройшли. Але аж ніяк не привід розслаблятись, бо літо може виявитись непростим, яке це, власне, і було минулого року. А проблем в енергетиці додалось: готувати потрібно не лише енергосистему, але й працювати над тим, щоб були достатні обсяги газу. А тим більше, що немає жодного розуміння, чи в наступну зиму заходитимемо з обстрілами, чи без.

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