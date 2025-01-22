Буде жорстко: як вести переговори з Трампом щодо української енергетики з позиції сили

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ЯК ПОСИЛИТИ ПЕРЕГОВОРНІ ПОЗИЦІЇ ІЗ НОВОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ США (ЕНЕРГЕТИЧНА СКЛАДОВА)

Між попереднім та новим господарями Білого дому існують дві ключові розбіжності, які треба враховувати при підготовці до переговорів із Д.Трампом.

1. Формула Д. Байдена "Україна не має програти, а РФ неповинна виграти" означала нескінченне продовження війни з метою недопущення ескалації між НАТО та РФ за рахунок України та країн Центральної Європи. Д. Трамп чітко визначив мету — війну необхідно завершувати. Така ясна постановка питання для України набагато сприятливіша, хоча й приховує у собі багато небезпечних підводних каменів.

2. Д. Трамп є набагато конкретнішим й жорсткішим перемовником порівняно із Джо Байденом. Він звик вправно використовувати слабкі місця в іншої сторони, застосовуючи економічні та політичні аргументи тиску.

Виходячи із зазначеного, Україна, насамперед, повинна позбавитися слабких позицій через припинення транспортування російської нафти та зняття із розгляду питання добудови ХАЕС 3, 4 на базі російських реакторів. Якщо новообраний президент зміг жорстко натиснути на своїх союзників по НАТО (А. Меркель) — …"чого ми будемо витрачатися на вашу оборону від Росії, якщо ви купуєте російські енергоносії?…," то існує мало сумнівів, що він подібний аргумент задіє й на переговорах із В. Зеленським.

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Посилити українські позиції також можуть пропозиції із:

поставок американського LNG на системній основі;

поглиблення співпраці у перспективних атомних проєктах із Westinghouse (ядерне паливо, стратегічні інвестиції у створення нових блоків після завершення війни); спільна реалізація проєктів малих модульних реакторів SMR;

розвитку систем накопичення енергії (СНЕ) та децентралізованої генерації;

інвестування у збільшення видобутку урану та створення заводу із фабрикації ядерного палива;

інвестування компаніями США у нафтогазовидобуток України;

диверсифікації поставок та маршрутів нафти у Європу за допомогою українського трубопроводу Одеса-Броди та МНТ "Південний".

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