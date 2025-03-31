Шах і мат на енергетичнiй дошцi: чому РФ дозволено бити по газовидобутку України

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США та РФ внесли у захисний перелік енергетичних об'єктів все, крім газовидобутку?

За існуючої інформації із провідних ЗМІ світу, до переліку об'єктів енергетики, що не підлягають атакам із повітря, внесені: НПЗ, нафтопроводи та газопроводи, нафтоперекачувальні та газоперекачувальні станції, електростанції, передача та розподіл е/е, газосховища.

Однак у цьому переліку не видно об'єктів газовидобутку. Тобто, РФ вдалося нав'язати США дуже вигідну опцію? Адже головний фокус РФ у останні місяці рашистських атак — саме на інфраструктуру газовидобутку.

Вчора були знов атаковані українські об'єкти газовидобутку, але рашистські пропагандисти говорять, що раша нічого формально не порушувала. Їх не було у переліку?

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Вісімнадцять атак саме по цій інфраструктурі призвело до зниження газовидобутку в Україні до 40%, що є вже критичним для підготовки до ОЗП шляхом наповнення ПСГ. Якщо удари продовжаться й надалі по об'єктах газовидобутку, то це створить надзвичайну ситуацію із теплозабезпеченням в опалювальний сезон 2025-2026 рр., оскільки природний газ є основним видом палива для ТКЕ.

Водночас успішні атаки України по НПЗ РФ та нафтоперекачувальним станціям унеможливлюються. Тобто, Вашингтон чи свідомо, чи несвідомо підіграв при формуванні даного списку Кремля? Якщо інформація у ЗМІ правдива.

Тому українському уряду варто терміново розібратися у цьому та у разі виявлення існуючої проблеми відреагувати на цю абсурдну ситуацію через комунікацію з американською стороною та вимагати включення усіх об'єктів газовидобутку до переліку енергетичних об'єктів, які не можуть бути атаковані.

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