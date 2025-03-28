"Спроба підірвати енергетичну стабільність": ЗС РФ атакували об'єкти "Нафтогазу"

У "Нафтогазі" заявили про пошкодження газовидобувних потужностей. Керівник Роман Чумак запевнив, що фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків удару.

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Російські війська вдарили по газовій інфраструктурі в Україні. Про це 28 березня заявила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Це вже вісімнадцята комбінована атака на інфраструктуру групи від початку повномасштабної війни й восьма з початку цього року", — наголосила вона.

Повідомляється, що внаслідок удару ніхто не постраждав, але були пошкоджені газовидобувні потужності.

"Черговий обстріл — це не просто атака на нашу інфраструктуру, а спроба підірвати енергетичну стабільність країни", — підкреслив голова "Нафтогазу" Роман Чумак.

Він запевнив, що спеціалісти вже працюють над ліквідацією наслідків атаки й оцінкою пошкоджень. Відновлення об’єктів обіцяють почати негайно, щоб гарантувати українцям безперебійне газопостачання.

"Дякую команді "Нафтогазу" та всім енергетикам, які щодня доводять, що українська енергосистема здатна вистояти попри будь-які виклики", — додав Чумак.

Нагадаємо, у Суджі в Курській області РФ прогриміли вибухи на газовимірювальній станції. У ворожому Міноборони заявили, що об’єкт нібито атакували українські БПЛА. У Центрі протидії дезінформації при РНБО цю інформацію спрогнозували і пояснили, що насправді відбулося.

Вночі на 28 березня ЗС РФ атакували Україну "Шахедами", у кількох регіонах було гучно. У Генштабі ЗСУ заявили, що у Полтаві ворог бив цілеспрямовано по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.