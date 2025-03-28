"Об'єкт фактично знищений": РФ і Україна звинуватили одна одну в атаці на ГВС "Суджа"

Міноборони РФ заявили, що Україна атакувала російську енергетичну інфраструктуру БПЛА різних типів та із РСЗВ HIMARS. За даними РНБО — це була атака ЗС РФ.

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В російському місті Суджа знову пролунали вибухи на газовимірювальній станції. В Міністерстві оборони РФ заявили, що її атакували українські безпілотники. Про це пише російське видання ТАСС.

"Київ продовжив удари безпілотниками по енергетичній інфраструктурі РФ. ЗСУ завдали подвійного удару по газовимірювальній станції "Суджа", об'єкт фактично знищений", — пише видання.

У Міноборони РФ заявили, що Україна атакувала російську енергетичну інфраструктуру БПЛА різних типів та із РСЗВ HIMARS.

"Також вранці 28 березня російськими засобами ППО в Саратовській області було збито та перехоплено 19 українських ударних БПЛА літакового типу, об'єктом атаки яких була інфраструктура Саратівського НПЗ. 27 березня у Бєлгородській області внаслідок прицільного артилерійського обстрілу по об'єкту філії ПАТ "Россети Центр" – "Белгородэнерго" відбулося відключення електропостачання споживачів у Шебекінському районі", — повідомили в МО.

В РФ звинуватили Україну порушенні домовленостей не атакувати енергетичну інфраструктуру РФ.

"Таким чином, всі публічно заявлені зобов'язання Києва про нібито припинення навмисних атак по російській цивільній енергетичній інфраструктурі є черговим прийомом Зеленського з метою не допустити обвалення фронту ЗСУ та відновлення свого військового потенціалу за допомогою європейських "союзників", — йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Атака на газовимірювальну станцію в Суджі: що говорить Україна

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що Росія сама знову атакувала свою газотранспортну систему.

"Росія знову атакувала газотранспортну систему (газовимірювальну станцію) "Суджа" на Курщині, яку вони не контролюють", — написав директор ЦПД Андрій Коваленко.

Нагадаємо, що раніше РФ вже атакувала ГНС в Суджі Курської області і звинуватила в цьому Україну.