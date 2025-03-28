"Объект фактически уничтожен": РФ и Украина обвинили друг друга в атаке на ГИС "Суджа"

Минобороны РФ заявили, что Украина атаковала российскую энергетическую инфраструктуру БПЛА различных типов и с РСЗО HIMARS. По данным СНБО — это была атака ВС РФ.

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В российском городе Суджа снова прогремели взрывы на газоизмерительной станции. В Министерстве обороны РФ заявили, что ее атаковали украинские беспилотники. Об этом пишет российское издание ТАСС.

"Киев продолжил удары беспилотниками по энергетической инфраструктуре РФ. ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции "Суджа", объект фактически уничтожен", — пишет издание.

В Минобороны РФ заявили, что Украина атаковала российскую энергетическую инфраструктуру БПЛА различных типов и с РСЗО HIMARS.

"Также утром 28 марта российскими средствами ПВО в Саратовской области было сбито и перехвачено 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского НПЗ. 27 марта в Белгородской области в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" — "Белгородэнерго" произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе", — сообщили в МО.

В РФ обвинили Украину в нарушении договоренностей не атаковать энергетическую инфраструктуру РФ.

"Таким образом, все публично заявленные обязательства Киева о якобы прекращении преднамеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских "союзников", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Атака на газоизмерительную станцию в Судже: что говорит Украина

В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что Россия сама снова атаковала свою газотранспортную систему.

"Россия снова атаковала газотранспортную систему (газоизмерительную станцию) "Суджа" на Курщине, которую они не контролируют", — написал директор ЦПИ Андрей Коваленко.

Напомним, что ранее РФ уже атаковала ГНС в Судже Курской области и обвинила в этом Украину.