"Провокация Киева": в России отреагировали на обстрел ГИС "Суджа" (видео)

В Генштабе ВСУ рассказали, что ГИС атаковали россияне, чтобы обвинить Украину. 21 марта враг усилил спланированное деструктивное информационное воздействие новой провокацией, обстреляв "Суджу" из артиллерии.

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В России отреагировали на обстрел газопровода "Суджа", обвинив в нем Украину. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков и отметили в Минобороны РФ.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина сказал, что Киев является "очевидным виновником взрыва на газоизмерительной станции в Судже".

"Действия киевского режима хорошо всем известны из многочисленных сообщений СМИ. Публикуются и соответствующие кадры и так далее", — рассказал Песков.

Ранее он отмечал, что нанеся удар по газораспределительной станции "Суджа", Киев нарушает условия 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики.

"Это показывает, что украинской власти нельзя доверять", — добавил спикер Кремля.

В частности, Песков отметил, что договоренность о прекращении атак пока что касается только энергообъектов.

В Минобороны РФ отреагировали на обстрел газопровода в Судже 21 марта

"Ночью 21 марта 2025 года около 00 часов 20 минут киевским режимом намеренно осуществлен подрыв расположенной в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области газоизмерительной станции "Суджа", — пишут в российском Минобороны.

Они добавили, что это объект энергетической инфраструктуры, через который ранее осуществлялась прокачка более 40 млн кубометров газа в сутки европейским странам-потребителям. А с 7 августа 2024 года он находился под контролем ВСУ.

Минобороны РФ пишет, что подразделения ВСУ в течение всего этого периода времени использовали объект как один из своих "безопасных" логистических пунктов. Однако наш Генштаб подчеркнул, что именно россияне использовали трубу газопровода для скрытого перемещения подразделений.

Россияне добавили, что подрыв является провокацией с целью дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

Позиция Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ опровергают заявления врага.

"Россияне продолжают продуцировать многочисленные фейки и стремятся ввести в заблуждение международное сообщество. Просим доверять только официальным источникам, проверять информацию и не поддаваться манипуляциям", — отметили в Генштабе.

Обстрел газопровода "Суджа": что известно

В ночь на 21 марта стало известно об атаке на важный объект газотранспортной системы РФ ГИС "Суджа". Газопровод расположен недалеко от границы с Сумской областью Украины и Курской областью РФ.

В результате удара произошел масштабный пожар на объекте, который используется компанией "Газпром" для транспортировки газа из РФ в другие страны, включая Европу.

В Генштабе отмечали, что Россия сама неоднократно обстреливала эту станцию — в прошлом году бомбила КАБами, а три дня назад снова нанесла удар. Ранее оккупанты использовали газопровод для перемещения своих войск.

Напомним, россияне разбомбили кладбище в Одессе в ночь на 21 марта.

Напомним, 16 марта стало известно о выходе ВСУ из населенного пункта Суджа Курской области.