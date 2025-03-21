В Одессе ВС РФ разбомбили Новогородское кладбище: разрушены 50 могил (фото)

Взрывы повредили участки кладбища, где хоронили людей с 1974 по 2010 годы. Специалисты продолжают оценивать масштабы разрушений, сообщили власти города.

Related video

Российская армия разбомбила Новогородское (Таировское) кладбище в Одессе во время массированной атаки по городу вечером 20 марта. Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Повреждения зафиксированы на участках 64а, 104 и 93, где захоронения происходили преимущественно с 1974 по 2010 годы. По предварительным данным, сильно повреждено 50 могил, из них 30 разрушены полностью. Основные повреждения на Таировском кладбище пришлись на участок 64а.

Фото: Telegram

Оценка масштабов разрушений на Новгородском кладбище продолжаются. Городские коммунальные службы ликвидируют последствия атаки армии РФ.

Под руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений оккупантов по части 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, во время массированной атаки "Шахедами" 20 марта в Одессе был с визитом президент Чехии Петр Павел. Глава государства встречался с украинскими чиновниками.

В результате налетов иранских дронов-камикадзе с Черного моря в Одессе прогремели мощные взрывы. В некоторых районах отключилась электроэнергия.