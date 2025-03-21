В Одесі ЗС РФ розбомбили Новогородське кладовище: зруйновано 50 могил (фото)

Вибухи пошкодили ділянки кладовища, де ховали людей з 1974 по 2010 роки. Фахівці продовжують оцінювати масштаби руйнувань, повідомила влада міста.

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Російська армія розбомбила Новогородське (Таїровське) кладовище в Одесі під час масованої атаки по місту ввечері 20 березня. Про це повідомили в Одеській міськраді.

Пошкодження зафіксовано на ділянках 64а, 104 і 93, де поховання відбувалися переважно з 1974 по 2010 роки. За попередніми даними, сильно пошкоджено 50 могил, з них 30 зруйновано повністю. Основні пошкодження на Таїровському кладовищі припали на ділянку 64а.

Фото: Telegram

Оцінка масштабів руйнувань на Новгородському кладовищі тривають. Міські комунальні служби ліквідовують наслідки атаки армії РФ.

Під керівництвом Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів окупантів за частиною 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, під час масованої атаки "Шахедами" 20 березня в Одесі був із візитом президент Чехії Петр Павел. Глава держави зустрічався з українськими чиновниками.

Унаслідок нальотів іранських дронів-камікадзе з Чорного моря в Одесі прогриміли потужні вибухи. У деяких районах відключилася електроенергія.