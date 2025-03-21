Президент Чехії Петр Павел був в Одесі під час масованої атаки "Шахедами" (фото)

Чеського лідера зустріли високопоставлені українські чиновники. У цей час армія РФ запустила по місту три групи іранських дронів, розповів віцепрем'єр України Олексій Кулеба.

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Президент Чехії Петр Павел був в Одесі 20 березня під час масованої атаки російської армії дронами "Шахед". Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань відновлення України Олексій Кулеба, який зустрівся з ним.

Кулеба зазначив, що саме під час зустрічі Росія запустила по місту три групи "Шахедів". Урядовці обговорили питання безпеки судноплавства, відновлення, розвитку громад та розмінування України.

За словами віцеміністра, тільки з літа 2023 року Росія випустила понад 450 ракет по портовій інфраструктурі України, але країна і сьогодні продовжує бути гарантом продовольчої світової безпеки. Від початку роботи зернового коридору через українські порти вивезли 110 млн тонн вантажів.

Петро Павел також описав свій візит до Одеси в соцмережі Х, але не згадував про масовану атаку "Шахедами". Разом із керівництвом Одеської, Миколаївської та Херсонської областей він обговорював підтримку регіонів поблизу лінії фронту.

Петро Павел не згадував про масовану атаку "Шахедами"

"Я приїхав до Одеси, яка чинить опір російській агресії з початку війни. З Чехії сюди прямують бойові машини, безпілотники, захисні жилети, мобільні глушники, що захищають мешканців від атак безпілотників, та медичне обладнання", — зазначив він.

Чим Чехія допомагає Україні?

Олексій Кулеба наголосив на важливості співпраці з Чехією. Це одна з тих країн, які системно допомагають Україні: за три роки великої війни з РФ вона відправила Україні підтримки на 900 млн доларів — від гуманітарних програм до військової техніки.

Наприклад, протикорабельні комплекси "Нептун", зроблені на базі чеських автомобілів Tatra, допомагають забезпечити безпеку України на морі.

Крім цього, Чехія взяла патронат над Дніпропетровською областю: оновлює станції очищення води, постачає генератори, медобладнання, евакуаційні автобуси, відновлює школи та лікарні.

У Київській області реалізується масштабний проєкт модернізації обласної дитячої лікарні на понад 10 млн євро і ще десятки проєктів у Миколаївській, Харківській, Херсонській, Львівській областях, підсумував міністр.

Фокус докладно описував наслідки атаки окупантів по Одесі 20 березня. У місті прогриміли сильні вибухи, а в кількох районах відключали світло.

Окрім цього, кілька днів тому в Одеській області сталася масштабна пожежа. Уздовж траси М-15 "Одеса-Рені" горів очерет.