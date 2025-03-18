Сильні пожежі під Одесою: вогонь охопив кілька районів області (відео)
Уздовж траси М-15 "Одеса-Рені" горить очерет, а на Пересипі та Паланку — суха трава. Синоптики прогнозують пориви вітру до 20 м/с, вогонь може поширитися на велику площу.
В Одеській області почалася масштабна пожежа на відкритій території. Місцеві Telegram-канали публікують відеокадри загоряння.
Повідомляється, що вздовж траси М-15 "Одеса-Рені" палає очерет. Сильно горять плавні біля Маяка і суха трава на Пересипі та Паланці.
В Одеській області 18 березня оголошено штормове попередження. Очікуються пориви вітру від 15 до 20 м/с, тому важливо дотримуватися запобіжних заходів, уникати розведення вогню на відкритих територіях і вчасно повідомляти про загоряння.
Зазначимо, що останніми днями в Білгород-Дністровському районі Одеської області було кілька сильних загорянь сухої трави та очерету. Наприклад, 12 березня пожежа сталася на 78-му кілометрі траси "Одеса — Рені". Загоряння очерету на площі 1000 квадратних метрів зафіксували 15 березня в місті Білгород-Дністровський.
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Пожежники радили людям не спалювати суху рослинність і очерети. Подібні загоряння становлять серйозну загрозу для екології та безпеки громадян. Вогонь швидко поширюється за сильного вітру.
Нагадаємо, у північномакедонському місті Копані на концерті хіп-хоп дуету DNK сталася пожежа. Відомо про загибель 59 осіб, ще 155 постраждали внаслідок опіків і тисняви.
Фокус також писав про загоряння у дворі школи в Деснянському районі Києва після атаки дронами ЗС РФ. Українські сили ППО збили БПЛА, а його уламки впали у двір школи.
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