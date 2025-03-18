Сильные пожары под Одессой: огонь охватил несколько районов области (видео)

Вдоль трассы М-15 "Одесса-Рени" горит камыш, а на Пересыпи и Паланке — сухая трава. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 20 м/с, огонь может распространиться на большую площадь.

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В Одесской области начался масштабный пожар на открытой территории. Местные Telegram-каналы публикуют видеокадры возгорания.

Сообщается, что вдоль трассы М-15 "Одесса-Рени" пылает камыш. Сильно горят плавни возле Маяка и сухая трава на Пересыпи и Паланке.

В Одесской области 18 марта объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/с, поэтому важно соблюдать меры предосторожности, избегать разведения огня на открытых территориях и своевременно сообщать о возгораниях.

Отметим, что в последние дни в Белгород-Днестровском районе Одесской области было несколько сильных возгораний сухой травы и камыша. К примеру, 12 марта пожар случился на 78-м километре трассы "Одесса – Рени". Возгорание камыша на площади 1000 квадратных метров зафиксировали 15 марта в городе Белгород-Днестровский.

Пожарные советовали людям не сжигать сухую растительность и камыши. Подобные возгорания представляют серьезную угрозу для экологии и безопасности граждан. Огонь быстро распространяется при сильном ветре.

Напомним, в северомакедонском городе Копани на концерте хип-хоп дуэта DNK случился пожар. Известно о гибели 59 человек, еще 155 пострадали в результате ожогов и давки.

Фокус также писал о возгорании во дворе школы в Деснянском районе Киева после атаки дронами ВС РФ. Украинские силы ПВО сбили БПЛА, а его обломки упали во двор школы.