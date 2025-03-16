В Северной Македонии вспыхнул пожар на концерте: 59 погибших, более 150 раненых (видео)

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание крыши из-за неосторожного использования пиротехники. Местное правительство планирует объявить семидневный траур по погибшим.

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В северомакедонском городке Копани во время выступления популярного хип-хоп дуэта DNK произошел пожар, в результате которого сейчас установлена гибель 59 человек, а 155 пострадали в результате ожогов и давки во время эвакуации с места возгорания. Об этом сообщает BBC.

Журналисты пишут, что пожар в клуб Pulse, где проходил концерт и присутствовало около 1,500 человек, вспыхнул около 02:30 по местному времени. На обнародованных кадрах заметно, что причиной пожара стало неосторожное использование пиротехники, ведь искры со сцены достигали крыши зала, а после возгорания огонь начал распространяться.

По данным главы местного МВД Панче Тошковского, на данный момент достоверно установлена гибель 59 человек, а также сообщается о 155 лицах, пострадавших от последствий пожара. Также министр сообщил, что полиция задержала владельца клуба Pulse, однако пока неизвестно по какому обвинению.

Впоследствии премьер-министр Северной Македонии Христиан Мицковский назвал это событие "тяжелым и очень печальным днем" для страны, ведь погибло столько "молодых людей". Также глава правительства добавил, что по предварительной информации, пожар возник в результате попадания искр от пиротехнических средств на потолок, изготовленный из легковоспламеняющегося материала.

Северомакедонское издание MIA сообщает, что сейчас в больницу госпитализировали 39 пострадавших. Они получили ожоги второй степени и различные травмы, а восемь пострадавших сейчас находятся в критическом состоянии, за их жизнь борются врачи.

Сейчас северомакедонские власти намерены объявить семидневный национальный траур. Также правительство обязало немедленно провести срочные проверки всех ночных клубов и ресторанов, где проводятся массовые собрания людей.

Ранее стало известно, что лесные пожары вспыхнули в американской Южной Каролине после Калифорнии. Более 175 лесных пожаров начались из-за сильных штормовых ветров. И синоптики предупреждают, что ожидается еще более сильный шторм.

Впоследствии сообщалось, что самолет загорелся в аэропорту Денвера. Было установлено, что самолет American Airlines вспыхнул во время руления по взлетно-посадочной полосе сразу после аварийной посадки.