США в огне: вслед за Калифорнией лесные пожары начались в Южной Каролине (видео)

Более 175 лесных пожаров начались из-за сильных штормовых ветров. И синоптики предупреждают, что ожидается еще более сильный шторм.

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Более 175 лесных пожаров, вызванных ветром, вспыхнули в американском штате Южная Каролина на берегу Северного Атлантического океана. Пожар начали тушить, только когда ветер утих. Но синоптики предупреждают о сильном шторме. Только месяц назад сильнейшие лесные пожары уничтожали Лос-Анджелес в Калифорнии. Об этом пишет USA Today.

Пожары в Южной Каролине

Самый крупный из пожаров, Covington Lane Fire, уничтожил 1600 акров в Carolina Forest, Южная Каролина, небольшом сообществе на западе штата. По состоянию на вечер воскресенья пожар был локализован на 30%.

В понедельник приказ об эвакуации все еще действовал в соседнем штате Северная Каролина, а управление по чрезвычайным ситуациям округа Полк заявило, что пожар локализован на 30%, и бригады "защищают дома в этом районе".

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер в воскресенье объявил чрезвычайное положение, чтобы разблокировать средства и ресурсы для реагирования на лесные пожары и усилия по восстановлению. Многочисленные лесные пожары в этом районе привели к эвакуациям вдоль побережья Южной Каролины.

Пока пожарные боролись с пожарами, синоптики предупредили о сильных ветрах, низкой влажности и беспощадной засухе, которые могут быстро распространить лесные пожары по всей центральной части США, включая такие штаты, как Аризона, Нью-Мексико, Техас и Канзас.

Пожары в Южной Каролине

По данным AccuWeather, одним из основных факторов, повышающих риск возникновения пожаров на Равнинах и Юго-Западе, является сильный шторм, приносящий ветры скоростью не менее 40 миль в час в более чем дюжину штатов.

"Ветры, сопутствующие шторму, могут стать достаточно сильными, чтобы вызвать масштабные перебои в движении. Они также могут повалить деревья и обрушить линии электропередач на двух третях восточной части страны к вечеру среды", — сказала метеоролог AccuWeather Элизабет Данко.

Напомним, только в январе 2025 года в Калифорнии бушевали сильнейшие лесные пожары. Они разгорелись из-за сильного ветра и сухой погоды. Пять человек погибли, тысячи домов были уничтожены огнем, в том числе особняки селебрити и кинозвезд.