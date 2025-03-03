США у вогні: слідом за Каліфорнією лісові пожежі почалися в Південній Кароліні (відео)
Понад 175 лісових пожеж почалися через сильні штормові вітри. І синоптики попереджають, що очікується ще сильніший шторм.
Понад 175 лісових пожеж, спричинених вітром, спалахнули в американському штаті Південна Кароліна на березі Північного Атлантичного океану. Пожежу почали гасити, тільки коли вітер вщух. Але синоптики попереджають про сильний шторм. Лише місяць тому найсильніші лісові пожежі знищували Лос-Анджелес у Каліфорнії. Про це пише USA Today.
Найбільша з пожеж, Covington Lane Fire, знищила 1600 акрів у Carolina Forest, Південна Кароліна, невеликій спільноті на заході штату. Станом на вечір неділі пожежу було локалізовано на 30%.
У понеділок наказ про евакуацію все ще діяв у сусідньому штаті Північна Кароліна, а управління з надзвичайних ситуацій округу Полк заявило, що пожежу локалізовано на 30%, і бригади "захищають будинки в цьому районі".
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Губернатор Південної Кароліни Генрі Макмастер у неділю оголосив надзвичайний стан, щоб розблокувати кошти і ресурси для реагування на лісові пожежі та зусилля з відновлення. Численні лісові пожежі в цьому районі призвели до евакуацій уздовж узбережжя Південної Кароліни.
Поки пожежники боролися з пожежами, синоптики попередили про сильні вітри, низьку вологість і нещадну посуху, які можуть швидко поширити лісові пожежі в усій центральній частині США, зокрема й у таких штатах, як Аризона, Нью-Мексико, Техас і Канзас.
За даними AccuWeather, одним з основних чинників, що підвищують ризик виникнення пожеж на рівнинах і Південному Заході, є сильний шторм, який приносить вітри швидкістю щонайменше 40 миль на годину в більш ніж дюжину штатів.
"Вітри, що супроводжують шторм, можуть стати досить сильними, щоб викликати масштабні перебої в русі. Вони також можуть повалити дерева й обрушити лінії електропередач на двох третинах східної частини країни до вечора середи", — сказала метеоролог AccuWeather Елізабет Данко.
Нагадаємо, тільки в січні 2025 року в Каліфорнії вирували найсильніші лісові пожежі. Вони розгорілися через сильний вітер і суху погоду. П'ятеро людей загинули, тисячі будинків знищив вогонь, зокрема особняки селебріті та кінозірок.
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