З крихітної іскри: пожежники Лос-Анджелеса показали, як почалася пожежа, що знищує місто

Пожежа розгорілася за лічені години, перетворилася на найбільшу пожежу в історії Лос-Анджелеса, знищила 60 кв. км з особняками за мільйони і досі не піддається контролю.

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Для масштабної лісової пожежі, що пожирає зараз Лос-Анджелес, були ідеальні умови: розрослася рослинність, посуха і нетипові вітри. Експерти, журналісти та пожежники продемонстрували, як крихітна іскра "в саду за домо" спровокувала наймасштабнішу пожежу в історії Лос-Анджелеса. Про це пише Daily Mail.

Як починалася пожежа в Лос-Анджелесі

Покадровий відеоролик, змонтований із кількох веб-камер у режимі реального часу, показав, як 7 січня в "саду за будинком" на околиці міста почав здійматися невеликий стовп сірого диму.

Спочатку дим здавався нешкідливим, але через кілька хвилин дим перетворився на густу хмару, а полум'я почало прориватися крізь сухий чагарник.

Як починалася пожежа в Лос-Анджелесі

Незабаром Місто Ангелів було охоплено полум'ям, і тепер, менш ніж за 48 годин після першої іскри, лісова пожежа вже знищила десятки будівель і завдала збитків на суму близько 48 мільярдів доларів.

Начальник пожежної охорони Лос-Анджелеса Крістін Кроулі вважає, що пожежа почалася випадково близько 10 ранку у вівторок. Вона повідомила журналістам, що вогонь "поширюється зі швидкістю, що перевищує все, що ми бачили... зараз він не схожий ні на що, що ми бачили у своєму житті".

Пожежа в Лос-Анджелесі

Перспектива такої пекельної вогняної бурі була піднята подкастером і коміком Джо Роганом минулого літа, який розповів про моторошну для душі розмову, що в нього відбулася з пожежником із Лос-Анджелеса. В інтерв'ю для журналу The New York Times у липні 2024 року Роган розповів гостю і колезі-коміку Сему Моррілу: "Він сказав: "Одного разу просто подує потрібний вітер, і в потрібному місці спалахне вогонь, який охопить увесь Лос-Анджелес аж до океану, і ми, чорт забирай, нічого не зможемо з цим вдіяти. Якщо вітер подує не в той бік, він просто спалить Лос-Анджелес", — сказав він.

Судячи з усього, похмурий прогноз пожежників підтвердився: через природні умови і несприятливі вітри лісова пожежа вийшла з-під контролю.

Причиною пожежі в Лос-Анджелесі стали погодні явища

Тим часом учені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) пов'язують виникнення пожежі з глобальною закономірністю, яку вони називають "гідрокліматичним хлистом" — різкими перепадами між надзвичайно вологою і небезпечно сухою погодою.

Експерти стверджують, що рясні дощі, викликані Ель-Ніньо торік, сприяли зростанню рослинності в районі Лос-Анджелеса, яка відтоді висохла і перетворилася на чудове паливо.

Пожежа в Лос-Анджелесі

Після того, як розгорілося полум'я, на Південну Каліфорнію обрушилися "диявольські вітри", офіційно відомі як вітри Санта-Ана — теплі й рвучкі північно-східні вітри, які дмуть із глибини регіону до узбережжя, на відміну від звичайних вітрів, які приходять із Тихого океану і несуть прохолодніше і вологіше повітря вглиб країни.

За даними експертів Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, після кількох років сильної посухи десятки "атмосферних річок" — довгих вузьких смуг водяної пари в атмосфері — обрушили на Каліфорнію рекордні дощі взимку 2022-2023 років.

Це призвело до того, що гірські міста виявилися поховані під снігом, долини були затоплені дощами і талими водами, і це викликало сотні зсувів.

Після другої дощової зими на півдні Каліфорнії у 2023-2024 роках минулого року було рекордно спекотне літо.

Поєднання вологих і спекотних умов стимулювало зростання більшої кількості рослинності, а тепер, з рекордно посушливим початком сезону дощів 2025 року, ця зелень практично висохла. Потім вітри Санта-Ани роздули полум'я по сухій рослинності, що призвело до неконтрольованої пожежі.

Пожежа в Лос-Анджелесі Фото: Getty Images

Величезні ділянки дорогої нерухомості Каліфорнії від Малібу до Санта-Моніки і від Пасифік-Палісейдс до Раньйон-Каньйону охоплено полум'ям, що зачепило мільйони людей, яких заскочило зненацька безпрецедентне поширення вогню і його руйнівні наслідки.

Станом на ранок 9 січня найбільша пожежа охопила майже 12 000 акрів (4856 гектарів) у мальовничому районі Пасифік-Палісейдс, де мешкає чимало зірок кіно, телебачення і музики.

Наразі внаслідок стихійного лиха загинуло щонайменше п'ятеро людей, 2000 будівель було знищено, а тисячі людей залишилися без даху над головою.

За даними Департаменту лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії, пожежа охопила майже 3000 акрів, і її поширення вдалося локалізувати на 0 відсотків.

Очікується, що кількість загиблих зросте, оскільки поліція і пожежники готуються задіяти підрозділи К-9, навчені виявляти людські останки.

Понад 130 000 осіб у Південній Каліфорнії, як і раніше, перебувають під дією наказу про евакуацію, оскільки кілька відомих зірок телебачення, кіно і музики повідомили в соціальних мережах, що втратили свої будинки.

Менді Мур, Анна Феріс, Кері Елвес, Періс Гілтон, Джеймс Вудс, Біллі Крістал і його дружина Дженіс стверджували, що бачили, як їхні будинки згоріли в Палісейдс.

Дональд Трамп звинуватив у всьому владу Лос-Анджелеса

Тим часом губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом розчулився, коли його запитали про те, що Дональд Трамп поклав на нього провину за катастрофічні лісові пожежі, після того як обраний президент сказав, що він винен у катастрофі.

Зауваження Трампа пролунало після того, як забудовник Лос-Анджелеса Рік Карузо, чиї об'єкти в Палісейдс-Віллідж було знищено пожежею, звинуватив владу міста в тому, що вона не заповнила гідранти водою з водосховища.

"Це вікно в системну проблему міста — не тільки неефективне управління, а й застаріла інфраструктура", — сказав він, тоді як LA Times повідомила, що пожежники передали на свої станції повідомлення про те, що гідранти порожні.

Він виступив з різкою критикою мера Лос-Анджелеса Карен Басс, яка перебувала за межами країни, коли на початку цього тижня в місті вирувала пожежа, а також Департаменту водних ресурсів та енергетики (DWP).

Карузо, колишній комісар міської ради з водних ресурсів та енергетики, заявив: "Усі знали, що насуваються ці вітри... потрібна була вода, і, наскільки я розумію, водосховище не було заповнене вчасно. Це базові речі... уся річ у лідерстві та управлінні, в яких ми спостерігаємо провал, і всі ці мешканці платять за це високу ціну... Чому б вам не зателефонувати мерці, яка перебуває за кордоном, і не запитати її, чому пожежні гідранти сухі?", — підсумував він.

Пожежа в Лос-Анджелесі із супутника Фото: NOAA

Понад 1500 пожежників Каліфорнії займаються гасінням лісових пожеж, спричинених вітром, тоді як Національна гвардія Каліфорнії готується направити на допомогу більше військовослужбовців. Уже прибули 600 військовослужбовців з Cal Guard разом з обладнанням, щоб допомогти місцевій владі. Вони привезли 10 вертольотів і два літаки C-130, щоб допомогти в боротьбі з пожежами.

Тим часом у Голлівудських пагорбах за милю від знаменитої Алеї слави палахкотіла потужна пожежа, через яку довелося евакуювати людей зі знаменитого Голлівудського бульвару. Може згоріти навіть знаменитий знак "Голлівуд" і обсерваторія Гріффіта в горах.

Марія Шрайвер, журналістка і колишня перша леді Каліфорнії, коли вона була одружена з колишнім губернатором Арнольдом Шварценеггером, заявила, що руйнування в престижному анклаві Пасифік-Палісайдс були руйнівними.

"Усе зникло. Наш район, наші ресторани. Пожежники роблять усе можливе, але ця пожежа величезна і вийшла з-під контролю", — заявила Шрайвер.

Актор Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера у фільмах "Зоряні війни", сказав, що не бачив нічого подібного з 1993 року. Він покинув свій будинок у Малібу з дружиною і собакою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто з селебріті втратив свої розкішні будинки за мільйони доларів у Лос-Анджелесі.