Из крошечной искры: пожарные Лос-Анджелеса показали, как начался пожар, уничтожающий город

Пожар разгорелся за считанные часы, превратился в самый крупный пожар в истории Лос-Анджелеса, уничтожил 60 кв. км с особняками за миллионы и до сих пор не поддается контролю.

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Для масштабного лесного пожара, пожирающего сейчас Лос-Анджелес, были идеальные условия: разросшаяся растительность, засуха и нетипичные ветра. Эксперты, журналисты и пожарные продемонстрировали, как крохотная искра "в саду за домо" спровоцировала самый масштабный пожар в истории Лос-Анджелеса. Об этом пишет Daily Mail.

Как начинался пожар в Лос-Анджелесе

Покадровый видеоролик, смонтированный из нескольких веб-камер в режиме реального времени, показал, как 7 января в "саду за домом" на окраине города начал подниматься небольшой столб серого дыма.

Поначалу дым казался безобидным, но через несколько минут дым превратился в густое облако, а пламя начало прорываться сквозь сухой кустарник.

Как начинался пожар в Лос-Анджелесе

Вскоре Город Ангелов был охвачен пламенем, и теперь, менее чем через 48 часов после первой искры, лесной пожар уже уничтожил десятки строений и нанес ущерб на сумму около 48 миллиардов долларов.

Начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули считает, что пожар начался случайно около 10 утра во вторник. Она сообщила журналистам, что огонь "распространяется со скоростью, превышающей все, что мы видели… сейчас он не похож ни на что, что мы видели в своей жизни".

Пожар в Лос-Анджелесе

Перспектива такой адской огненной бури была поднята подкастером и комиком Джо Роганом прошлым летом, который рассказал о леденящем душу разговоре, который у него состоялся с пожарным из Лос-Анджелеса. В интервью для журнала The New York Times в июле 2024 года Роган рассказал гостю и коллеге-комику Сэму Моррилу: "Он сказал: "Однажды просто подует нужный ветер, и в нужном месте вспыхнет огонь, который охватит весь Лос-Анджелес до самого океана, и мы, черт возьми, ничего не сможем с этим поделать. Если ветер подует не в ту сторону, он просто сожжет Лос-Анджелес", — сказал он.

Судя по всему, мрачный прогноз пожарных подтвердился: из-за природных условий и неблагоприятных ветров лесной пожар вышел из-под контроля.

Причиной пожара в Лос-Анджелесе стали погодные явления

Тем временем ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) связывают возникновение пожара с глобальной закономерностью, которую они называют "гидроклиматическим хлыстом" — резкими перепадами между чрезвычайно влажной и опасно сухой погодой.

Эксперты утверждают, что обильные дожди, вызванные Эль-Ниньо в прошлом году, способствовали росту растительности в районе Лос-Анджелеса, которая с тех пор высохла и превратилась в превосходное топливо.

Пожар в Лос-Анджелесе

После того, как разгорелось пламя, на Южную Калифорнию обрушились "дьявольские ветры", официально известные как ветры Санта-Ана — теплые и порывистые северо-восточные ветры, дующие из глубины региона к побережью, в отличие от обычных ветров, которые приходят с Тихого океана и несут более прохладный и влажный воздух вглубь страны.

По данным экспертов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, после нескольких лет сильной засухи десятки "атмосферных рек" — длинных узких полос водяного пара в атмосфере — обрушили на Калифорнию рекордные дожди зимой 2022–2023 годов.

Это привело к тому, что горные города оказались погребены под снегом, долины были затоплены дождями и талыми водами, и это вызвало сотни оползней.

После второй дождливой зимы на юге Калифорнии в 2023–2024 годах в прошлом году было рекордно жаркое лето.

Сочетание влажных и жарких условий стимулировало рост большего количества растительности, а теперь, с рекордно засушливым началом сезона дождей 2025 года, эта зелень практически высохла. Затем ветры Санта-Аны раздули пламя по сухой растительности, что привело к неконтролируемому пожару.

Пожар в Лос-Анджелесе Фото: Getty Images

Огромные участки дорогой недвижимости Калифорнии от Малибу до Санта-Моники и от Пасифик-Палисейдс до Раньон-Каньона охвачены пламенем, затронув миллионы людей, застигнутых врасплох беспрецедентным распространением огня и его разрушительными последствиями.

По состоянию на утро 9 января самый большой пожар охватил почти 12 000 акров (4856 гектаров) в живописном районе Пасифик-Палисейдс, где проживают многие звезды кино, телевидения и музыки.

На данный момент в результате стихийного бедствия погибло не менее пяти человек, 2000 строений были уничтожены, а тысячи людей остались без крова.

По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии , пожар охватил почти 3000 акров, и его распространение удалось локализовать на 0 процентов .

Ожидается, что число погибших возрастет, поскольку полиция и пожарные готовятся задействовать подразделения К-9, обученные обнаруживать человеческие останки.

Более 130 000 человек в Южной Калифорнии по-прежнему находятся под действием приказа об эвакуации, поскольку несколько известных звезд телевидения, кино и музыки сообщили в социальных сетях, что потеряли свои дома.

Мэнди Мур, Анна Фэрис, Кэри Элвес, Пэрис Хилтон, Джеймс Вудс, Билли Кристал и его жена Дженис утверждали, что видели, как их дома сгорели в Палисейдс.

Дональд Трамп обвинил во всем власти Лос-Анджелеса

Тем временем губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом расчувствовался, когда его спросили о том, что Дональд Трамп возложил на него вину за катастрофические лесные пожары, после того как избранный президент сказал, что он виноват в катастрофе.

Замечание Трампа прозвучало после того, как застройщик Лос-Анджелеса Рик Карузо, чьи объекты в Палисейдс-Виллидж были уничтожены пожаром, обвинил власти города в том, что они не заполнили гидранты водой из водохранилища.

"Это окно в системную проблему города — не только неэффективное управление, но и устаревшая инфраструктура", — сказал он, в то время как LA Times сообщила, что пожарные передали на свои станции сообщения о том, что гидранты пусты.

Он выступил с резкой критикой мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, которая находилась за пределами страны, когда в начале этой недели в городе бушевал пожар, а также Департамента водных ресурсов и энергетики (DWP) .

Карузо, бывший комиссар городского совета по водным ресурсам и энергетике, заявил: "Все знали, что надвигаются эти ветры… нужна была вода, и, насколько я понимаю, водохранилище не было заполнено вовремя. Это базовые вещи… все дело в лидерстве и управлении, в которых мы наблюдаем провал, и все эти жители платят за это высокую цену… Почему бы вам не позвонить мэру, которая находится за границей, и не спросить ее, почему пожарные гидранты сухие?", — заключил он.

Пожар в Лос-Анджелесе со спутника Фото: NOAA

Более 1500 пожарных Калифорнии занимаются тушением лесных пожаров, вызванных ветром, в то время как Национальная гвардия Калифорнии готовится направить на помощь больше военнослужащих. Уже прибыли 600 военнослужащих из Cal Guard вместе с оборудованием, чтобы помочь местным властям. Они привезли 10 вертолетов и два самолета C-130, чтобы помочь в борьбе с пожарами.

Тем временем в Голливудских холмах в миле от знаменитой Аллеи славы полыхал мощный пожар, из-за которого пришлось эвакуировать людей со знаменитого Голливудского бульвара. Может сгореть даже знаменитый знак "Голливуд" и обсерватория Гриффита в горах.

Мария Шрайвер, журналистка и бывшая первая леди Калифорнии, когда она была замужем за бывшим губернатором Арнольдом Шварценеггером, заявила, что разрушения в престижном анклаве Пасифик-Палисайдс были разрушительными.

"Все исчезло. Наш район, наши рестораны. Пожарные делают все возможное, но этот пожар огромен и вышел из-под контроля", — заявила Шрайвер.

Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в фильмах "Звездные войны", сказал, что не видел ничего подобного с 1993 года. Он покинул свой дом в Малибу с женой и собакой.

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто из селебрити потерял свои роскошные дома за миллионы долларов в Лос-Анджелесе.