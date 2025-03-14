Пассажиры спаслись на крыле: самолет загорелся в аэропорту Денвера (видео)
Самолет American Airlines вспыхнул во время руления по взлетно-посадочной полосе сразу после аварийной посадки.
Экстремальная ситуация произошла в аэропорту Денвера, штат Колорадо, США. Двенадцать человек пострадали, когда Boeing 737-800 компании American Airlines загорелся прямо на взлетно-посадочной полосе. Пассажиры были вынуждены спасаться на крыле самолета. Об этом пишет Independent.
Драматические видео и фотографии, размещенные в социальных сетях, показывают пассажиров, стоящих на крыле самолета, когда пламя охватило нижнюю часть самолета. Эти пассажиры в конечном итоге были доставлены в безопасное место с помощью трапов.
Рейс вылетел из Колорадо-Спрингс в 16:52 по направлению к Далласу-Форт-Уэрту. В 17:14 рейс был изменен. Он приземлился в Денвере в 17:55.
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Один из пассажиров рассказал журналистам, что вскоре после приземления пассажиры начали ощущать "странный запах горелого пластика".
"Потом все начали кричать и говорить, что начался пожар. Это было сюрреалистично. Я подумала: "Неужели мы взорвемся? Смогут ли они потушить пожар?" Я очень благодарна, что это произошло на земле, потому что если бы это произошло в воздухе, не думаю, что я стояла бы здесь и рассказывала вам эту историю", — сказала Габриэль Хиббитс, которая путешествовала со своей матерью и сестрой.
Представитель American Airlines сообщил, что у самолета возникла проблема, связанная с двигателем, когда он направлялся на посадку, что и привело к пожару в 18:00.
Багаж пассажиров благополучно выгрузили из самолета, и около часа ночи по местному времени они вылетели в Техас.
Следователи заявили, что причина вибрации двигателя и причина пожара расследуются.
Согласно аудиозаписи службы управления воздушным движением, пилот сообщил диспетчерам в Денвере о проблемах с двигателем самолета, который начал сильно вибрировать, однако это не было чрезвычайной ситуацией.
Но когда самолет приземлился, кто-то по радио закричал: "Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй! Мэйдэй! Пожар двигателя!"
Представители авиакомпании подтвердили, что 172 пассажира и шесть членов экипажа были доставлены в терминал.
Сообщений о серьезных травмах не поступало, однако в четверг вечером было подтверждено, что 12 пассажиров находятся в местных больницах.
Напомним, взорвавшаяся во время запуска ракета Илона Маска напугала пассажиров рейса из Доминиканы в Чикаго. Пилотам пришлось развернуть самолет.
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