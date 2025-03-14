Пасажири врятувалися на крилі: літак загорівся в аеропорту Денвера (відео)

Літак American Airlines спалахнув під час руління злітно-посадковою смугою одразу після аварійної посадки.

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Екстремальна ситуація сталася в аеропорту Денвера, штат Колорадо, США. Дванадцять осіб постраждали, коли Boeing 737-800 компанії American Airlines загорівся просто на злітно-посадковій смузі. Пасажири були змушені рятуватися на крилі літака. Про це пише Independent.

Літак загорівся після аварійної посадки в Денвері

Драматичні відео та фотографії, розміщені в соціальних мережах, показують пасажирів, що стоять на крилі літака, коли полум'я охопило нижню частину літака. Цих пасажирів зрештою доставили в безпечне місце за допомогою трапів.

Рейс вилетів із Колорадо-Спрінгс о 16:52 у напрямку до Далласа-Форт-Верта. О 17:14 рейс було змінено. Він приземлився в Денвері о 17:55.

Один із пасажирів розповів журналістам, що незабаром після приземлення пасажири почали відчувати "дивний запах горілого пластику".

"Потім усі почали кричати і говорити, що почалася пожежа. Це було сюрреалістично. Я подумала: "Невже ми вибухнемо? Чи зможуть вони загасити пожежу?" Я дуже вдячна, що це сталося на землі, бо якби це сталося в повітрі, не думаю, що я стояла б тут і розповідала вам цю історію", — сказала Габріель Гіббітс, яка подорожувала зі своєю матір'ю та сестрою.

Представник American Airlines повідомив, що у літака виникла проблема, пов'язана з двигуном, коли він прямував на посадку, що і призвело до пожежі о 18:00.

Багаж пасажирів благополучно вивантажили з літака, і близько першої години ночі за місцевим часом вони вилетіли в Техас.

Слідчі заявили, що причину вібрації двигуна і причину пожежі розслідують.

Літак загорівся після аварійної посадки, пасажирам довелося рятуватися на крилі літака

Згідно з аудіозаписом служби управління повітряним рухом, пілот повідомив диспетчерам у Денвері про проблеми з двигуном літака, який почав сильно вібрувати, однак це не було надзвичайною ситуацією.

Але коли літак приземлився, хтось по радіо закричав: "Мейдей, Мейдей, Мейдей! Мейдейдей! Пожежа двигуна!"

Представники авіакомпанії підтвердили, що 172 пасажири і шестеро членів екіпажу були доставлені в термінал.

Повідомлень про серйозні травми не надходило, проте в четвер увечері було підтверджено, що 12 пасажирів перебувають у місцевих лікарнях.

Нагадаємо, ракета Ілона Маска, що вибухнула під час запуску, налякала пасажирів рейсу з Домінікани до Чикаго. Пілотам довелося розвернути літак.