"Слишком близко": женщина в самолете сняла, как взрывается ракета Илона Маска (видео)

Обломки от взрыва космического корабля SpaceX привели к значительным перебоям, в частности перенаправлению нескольких авиарейсов и временным наземным остановкам в аэропортах Флориды.

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Мария Девенпорт сняла драматическое зрелище из иллюминатора самолета — взрыв космического корабля SpaceX Starship Flight 8 американского миллиардера Илона Маска. После публикации это видео стало вирусным в TikTok, собрав большое количество просмотров, комментариев и других реакций.

"Представьте, что через полтора часа после вылета из Пунта-Каны пилоту приходится разворачиваться, потому что взорвалась ракета Илона, а вы были к этому слишком близко", — отмечает в описании к своему ролику Мария Девенпорт, добавив на фоне мелодию "Fireball" от Pitbull.

Провал миссии Илона Маска

Сообщается, что Девенпорт и ее парень Дэйн летели рейсом авиакомпании Frontier Airlines из Пунта-Каны, Доминиканская Республика, в международный аэропорт О'Хара в Чикаго. Впрочем, провал миссии Илона Маска заставил их самолет ради безопасности вернуться в Пунта-Кану.

Мария Девенпорт сняла драматическое зрелище из иллюминатора самолета Фото: TikTok

Обломки от взрыва космического корабля SpaceX привели к значительным перебоям, в частности перенаправлению нескольких авиарейсов и временным наземным остановкам в аэропортах Флориды (США). К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Расследование инцидента

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) требует от SpaceX провести тщательное расследование этого случая.

Сама компания уже сделала публичное заявление с объяснениями своей позиции: "В подобных испытаниях успех заключается в том, что мы учимся. Сегодняшний полет поможет нам повысить надежность Starship".

Напомним, ранее Фокус писал, что в салоне самолета Boeing 737 авиакомпании Southwest одна из пассажирок устроила импровизированное "голое шоу". Туристка без одежды танцевала в центральном проходе, демонстрируя свою грудь. Пилот принял решение развернуть самолет перед взлетно-посадочной полосой.

А вот 23-летняя пассажирка Стеф Борер не могла поверить своим глазам, получив от пилота пассажирского самолета рукописную записку на салфетке. Там было только одно предложение: "Я видел весь мир и, ты самая красивая женщина в нем".