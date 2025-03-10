"Слишком близко": женщина в самолете сняла, как взрывается ракета Илона Маска (видео)
Обломки от взрыва космического корабля SpaceX привели к значительным перебоям, в частности перенаправлению нескольких авиарейсов и временным наземным остановкам в аэропортах Флориды.
Мария Девенпорт сняла драматическое зрелище из иллюминатора самолета — взрыв космического корабля SpaceX Starship Flight 8 американского миллиардера Илона Маска. После публикации это видео стало вирусным в TikTok, собрав большое количество просмотров, комментариев и других реакций.
"Представьте, что через полтора часа после вылета из Пунта-Каны пилоту приходится разворачиваться, потому что взорвалась ракета Илона, а вы были к этому слишком близко", — отмечает в описании к своему ролику Мария Девенпорт, добавив на фоне мелодию "Fireball" от Pitbull.
Провал миссии Илона Маска
Сообщается, что Девенпорт и ее парень Дэйн летели рейсом авиакомпании Frontier Airlines из Пунта-Каны, Доминиканская Республика, в международный аэропорт О'Хара в Чикаго. Впрочем, провал миссии Илона Маска заставил их самолет ради безопасности вернуться в Пунта-Кану.
Обломки от взрыва космического корабля SpaceX привели к значительным перебоям, в частности перенаправлению нескольких авиарейсов и временным наземным остановкам в аэропортах Флориды (США). К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Расследование инцидента
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) требует от SpaceX провести тщательное расследование этого случая.
Сама компания уже сделала публичное заявление с объяснениями своей позиции: "В подобных испытаниях успех заключается в том, что мы учимся. Сегодняшний полет поможет нам повысить надежность Starship".
Напомним, ранее Фокус писал, что в салоне самолета Boeing 737 авиакомпании Southwest одна из пассажирок устроила импровизированное "голое шоу". Туристка без одежды танцевала в центральном проходе, демонстрируя свою грудь. Пилот принял решение развернуть самолет перед взлетно-посадочной полосой.
А вот 23-летняя пассажирка Стеф Борер не могла поверить своим глазам, получив от пилота пассажирского самолета рукописную записку на салфетке. Там было только одно предложение: "Я видел весь мир и, ты самая красивая женщина в нем".