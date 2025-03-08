Голое шоу: женщина без одежды в самолете "брала штурмом" кабину пилотов (видео)

Пассажирка была полностью обнажена, вероятно, перепутав салон самолета со стриптиз-клубом. Все присутствующие были шокированы, увидев ее выступление.

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Пассажирка самолета Boeing 737 авиакомпании Southwest устроила в салоне импровизированное "голое шоу". Женщина без одежды танцевала в центральном проходе, демонстрируя свою грудь и заднюю часть тела. В результате члены экипажа приняли решение развернуть самолет перед взлетно-посадочной полосой. Об этом пишет издание ABC 13.

По словам очевидцев, обнаженное шоу длилось около 25 минут. Рейс должен был вылететь из американского аэропорта Уильяма Хобби в Хьюстоне (Техас) в Феникс (Аризона).

Мэйси Эстевез, участница американского реалити-шоу "Игры зверей", сняла на видео появление женщины на глазах у ошеломленных пассажиров. Ее запись появилась в интернете и на американском телевидении.

"Она повернулась к нам и стянула с себя всю одежду", — рассказал телеканалу KHOU11 свидетель.

Говорят, что женщина также пыталась попасть в кабину пилотов. Танцовщица стучала в дверь пилотов, чтобы ее пустили за штурвал. До сих пор непонятно, что стало причиной скандала. Согласно сообщениям журналистов, обнаженная пассажирка требовала выпустить ее из самолета и кричала, что у нее биполярное расстройство.

Пассажирка устроила "голое шоу" Фото: ABC 13 Пассажирка устроила "голое шоу"

Правоохранители вмешались лишь спустя полчаса. У выхода на посадку сотрудники авиакомпании завернули "стриптизершу" в одеяло, прежде чем ее арестовала полиция с требованием пройти медицинский осмотр.

Ранее Фокус сообщал, что бортпроводница авиакомпании Alaska Airlines Нелле Диала из США была уволена после публикации видео в TikTok, где она танцует тверк в пустом салоне самолета. Ее ролик стал вирусным, но привел к неожиданным последствиям — авиакомпания признала это нарушением корпоративной политики.

Также стало известно, что пассажир попытался остановить самолет прямо на взлетной полосе. Нарушитель сумел преодолеть все меры безопасности и добраться до самолета, который уже готовился к взлету.