Стюардессу уволили за вызывающее поведение в самолете: что она сделала (видео)

Авиакомпания разорвала с бортпроводницей контракт после этого случая. Однако сама женщина считает, что не сделала ничего плохого.

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Бортпроводницу Нелл Диалу из США, которая работала в авиакомпании Alaska Airlines, уволили за откровенный танец на работе. Видео, которое она опубликовала в TikTok, чтобы отпраздновать окончание испытательного срока, стало вирусным и спровоцировало широкую дискуссию в интернете. Об этом пишет издание New York Post.

Радость стюардессы длилась недолго, поскольку авиакомпания разорвала с ней контракт после этого случая. Однако сама бортпроводница считает, что не сделала ничего плохого.

"Мир такой чувствительный. Что плохого в том, чтобы немного потанцевать перед работой. Люди ведут себя так, будто никто никогда раньше этого не делал", — написала она, добавив хэштег о дискриминации.

Бортпроводница Нелл Диала станцевала тверк Фото: TikTok

Женщина даже создала страницу на благотворительной платформе GoFundMe, где можно поддержать ее после "несправедливого увольнения".

"Я никогда не думала, что один миг может стоить мне всего", — добавила она, отметив, что эта работа позволила ей познакомиться с новыми людьми и увидеть мир.

По состоянию на 17 января Нелл собрала 2 127 долларов из запланированных 12 000.

Диалу начали высмеивать в сети за "непристойный танец" на работе, а также дальнейшие попытки собрать деньги.

"Она все еще думает, что ее уволили несправедливо. Девушка, тебя не уволили несправедливо. Иди искать новую работу и прекрати выпендриваться в своей униформе", — написал один из участников обсуждения.

Другой добавил: "То, что вы не уважаете свою работу — это одно, но то, что вы делаете это в униформе и на работе, очень красноречивый факт. Вы же представительница бренда".

Нашлись и те, кто встал на защиту девушки: "Если это прямо не запрещено в правилах авиакомпании, то она ничего не нарушила".

Напомним, ранее на сайте Фокус вышло интервью со стюардессой Татьяной Иванихиной. Среди прочего она рассказала о зарплате до 3000 евро, требованиях к внешности, сексе пассажиров на борту и выборе наиболее безопасных мест. Сейчас бортпроводница из Львова сотрудничает с иностранными перевозчиками, но надеется вскоре снова увидеть пассажирские самолеты в небе над Украиной.

Также мы писали, что бортпроводники обучены определять психотипы людей, которые смогут помочь им во время чрезвычайных ситуаций, кто сохранит спокойствие или поможет остановить пассажиров в состоянии паники.