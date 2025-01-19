Стюардесу звільнили за неприпустиму поведінку в літаку: що вона зробила (відео)

Авіакомпанія розірвала з бортпровідницею контракт після цього випадку. Однак сама жінка вважає, що не зробила нічого поганого.

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Бортпровідницю Нелл Діала із США, яка працювала в авіакомпанії Alaska Airlines, звільнили за відвертий танець на роботі. Відео, яке вона опублікувала у TikTok, щоб відсвяткувати закінчення випробувального терміну, стало вірусним й спровокувало широку дискусію в інтернеті. Про це пише видання New York Post.

Радість стюардеси тривала недовго, оскільки авіакомпанія розірвала з нею контракт після цього випадку. Однак сама бортпровідниця вважає, що не зробила нічого поганого.

"Світ такий чутливий. Що поганого в тому, щоб трохи потанцювати перед роботою. Люди поводяться так, ніби ніхто ніколи раніше цього не робив", — написала вона, додавши хештег про дискримінацію.

Бортпровідниця Нелл Діала станцювала тверк Фото: TikTok

Жінка навіть створила сторінку на благодійній платформі GoFundMe, де можна підтримати її після "несправедливого звільнення".

"Я ніколи не думала, що одна мить може коштувати мені всього", — додала вона, зазначивши, що ця робота дозволила їй познайомитися з новими людьми й побачити світ.

Станом на 17 січня Нелл зібрала 2 127 доларів із запланованих 12 000.

Діалу почали висміювати в мережі за "непристойний танець" на роботі, а також подальші спроби зібрати кошти.

"Вона все ще думає, що її звільнили несправедливо. Дівчино, тебе не звільнили несправедливо. Йди шукати нову роботу і припини викаблучуватися у своїй уніформі", — написав один з учасників обговорення.

Інший додав: ""Те, що ви не поважаєте свою роботу — це одне, але те, що ви робите це в уніформі й на роботі, дуже красномовний факт. Ви ж представниця бренду".

Знайшлись й ті, хто став на захист дівчини: "Якщо це прямо не заборонено в правилах авіакомпанії, то вона нічого не порушила".

Нагадаємо, раніше на сайті Фокус вийшло інтерв’ю зі стюардесою Тетяною Іваніхіною. Серед іншого вона розповіла про зарплату до 3000 євро, вимоги до зовнішності, секс пасажирів на борту та вибір найбільш безпечних місць. Зараз бортпровідниця з Львова співпрацює з іноземними перевізниками, але сподівається невдовзі знову побачити пасажирські літаки в небі над Україною.

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