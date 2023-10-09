Позбавили всього: випускницю було покарано школою за танці на приватній вечірці (фото, відео)

Кайлі Тімонет була помічена за відвертим танцем на приватній вечірці з нагоди випускного вечора. Директор школи заявив, що позбавить її всіх досягнень у шкільній раді та допомоги в отриманні стипендії.

Related video

17-річну Кейлі Тімонет зі США позбавили звання члена студентського самоврядування та відмовили у стипендії після того, як з'явилося відео з її танцем на вечірці. Про це пише The Guardian.

Важливо

"5 місяців мук": студентка, заарештована за дотик до охоронниці в ОАЕ, повернулася додому

Випускницю середньої школи в штаті Луїзіана було позбавлено звання президента студентського самоврядування та можливості отримання стипендії після того, як у соціальних мережах з'явився відеозапис, на якому дівчина танцює з друзями на вечірці на честь закінчення навчання.

Кайлі Тімонет, учениця школи Вокер, була помічена коли танцювала тверк на приватній вечірці з нагоди випускного вечора. Раніше цього тижня директор школи заявив, що позбавить її всіх досягнень у шкільній раді та допомоги в отриманні стипендії.

"Здебільшого вони сказали мені, що мені має бути соромно. Що я не дотримуюся ідеалів Бога, що змусило мене плакати ще сильніше", — розповіла Тімонет в інтерв'ю місцевому новинному виданню.

Після перегляду ролика директор школи сказав дівчині, що він "засумнівався в її вірі" Фото: колаж Фокус

Ця подія, на якій була присутня мати Тімонет, викликала обурення і суперечки серед учнів, причому багато хто висловив свою підтримку в соціальних мережах, вивісивши плакати "Нехай дівчинка танцює". Деякі батьки порівняли підхід школи з сюжетом фільму 1980-х років "Вільні" (Footloose).

За словами старшокласниці, її викликали до кабінету директора і змусили переглянути відеозапис її танцю після того, як повідомили, що навчальний заклад більше не підтримує її в отриманні стипендії. За словами підлітка, після перегляду ролика директор школи сказав їй, що він "засумнівався в її вірі".

"Я просто почала істерично плакати. Я була дуже, дуже засмучена, тому що студентське самоврядування — це найкраще, що трапилося зі мною в школі", — додала Тімонет.

Мати дівчинки теж була на вечірці Фото: 9 News

Мати Тімонет, Рейчел, сказала, що вона розчарована тим, що не була присутня на зборах на початку цього тижня. Вона була присутня на заході та додала, що студентське самоврядування оплатило приватний майданчик у заміському клубі Livingston Parish, а також виступ діджеїв.

Раніше Фокус повідомляв, що прихована камера можливо врятувала чоловікові життя під час розлучення. Жінка довгий час намагалася нашкодити здоров'ю свого чоловіка. Чоловік почав щось підозрювати і встановив кілька камер відеоспостереження, які підтвердили його побоювання.

Також стало відомо, що чоловік, обвинувачений у викраденні телеведучої, не виходив із дому через зайву вагу. Підозрюваний у 2018 році виступив із матеріалом про схуднення і розповів, що важить 222 кг. Він випивав у середньому 36 пінт коли на тиждень і налягав на нездорову їжу. Суд підтвердив, що чоловік володів зброєю і зв'язався з кілером в Америці, щоб убити телеведучу.