"5 місяців мук": студентка, заарештована за дотик до охоронниці в ОАЕ, повернулася додому

Дівчину затримали за дотик до працівниці аеропорту. Судді зобов'язали її виплатити штраф у розмірі 2700 доларів, але митники оскаржили вирок. У результаті дівчину було засуджено до одного року тюремного ув'язнення.

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21-річна студентка коледжу в Нью-Йорку, нещодавно засуджена до тюремного ув'язнення в Об'єднаних Арабських Еміратах за дотик до охоронниці в аеропорту Дубая. Через кілька днів її було звільнено. Про це пише ABC News.

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Елізабет Поланко Де Лос Сантос, студентку коледжу Lehman у Бронксі (Нью-Йорк), було засуджено до одного року тюремного ув'язнення після того, як її звинуватили в "нападі та образі" співробітників митної служби міжнародного аеропорту Дубая. Про це розповіли співробітники організації Detained in Dubai, що займається підтримкою іноземних громадян, які були затримані й піддані судовому переслідуванню в Об'єднаних Арабських Еміратах.

За їхніми словами, вирок пом'якшили, і пізно ввечері у вівторок вона вилетіла додому в Нью-Йорк.

"21-річна дівчина дуже рада повернутися до США після п'яти місяців мук", — йдеться в заяві організації Detained in Dubai.

Вирок пом'якшили, і пізно ввечері у вівторок вона вилетіла додому в Нью-Йорк Фото: New York Post

Де Лос Сантос перебувала під вартою в Дубаї з липня, повідомляє група Detained in Dubai. 14 липня дівчина поверталася до Нью-Йорка з поїздки до Стамбула разом із подругою, коли в неї була 10-годинна зупинка в Дубаї. Під час проходження контролю співробітник служби безпеки попросив студентку, яка нещодавно перенесла операцію, зняти медичний бандаж, який вона носить на талії, животі та верхній частині грудей. Дівчина підкорилася і неодноразово зверталася до співробітниць митної служби з проханням допомогти їй надіти компрес назад, але безрезультатно. За словами студентки, коли вона кликала на допомогу свою подругу, вона "обережно торкнулася" руки однієї зі співробітниць, щоб відвести посунути її вбік.

Де Лос Сантос затримали за дотик до охоронниці, вона підписала документи арабською мовою й отримала дозвіл покинути аеропорт. Однак після повернення на рейс до США їй повідомили, що на неї накладено заборону на виїзд. 24 серпня судді зобов'язали її виплатити штраф у розмірі 2700 доларів, але митники оскаржили вирок. У результаті дівчину було засуджено до одного року тюремного ув'язнення.

Де Лос Сантос перебувала під вартою в Дубаї з липня цього року Фото: SWNS

"Вони або хочуть посадити її до в'язниці, або чинити на неї тиск, щоб вона виплатила їм компенсацію", — стверджувала минулого місяця Рада Стірлінг, генеральний директор організації Detained in Dubai.

До того як вирок Де Лос Сантос був пом'якшений, група Detained in Dubai заявила, що процес оскарження може зайняти кілька місяців, і закликала до негайного звільнення студентки. Група також закликала Держдепартамент переглянути свої попередження про поїздки, "включивши в них ризик неправдивих звинувачень і шахрайства з вимаганням".

Раніше Фокус повідомляв, що пенсіонера оштрафували за те, що він "заблукав" у годину пік. Чоловік заблукав і кілька годин намагався повернутися до свого маршруту. Він проїхав через зону наднизьких викидів і тепер йому треба сплатити великий штраф через стару марку автомобіля.

Також стало відомо, що жартівник викинув підроблені частини тіла в сміттєвий бак. Співробітники поліції почали обшукувати контейнери зі сміттям, але один із жителів зупинив їх, пояснивши, що це був розіграш, який не вдався.