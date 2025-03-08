Голе шоу: жінка без одягу в літаку "брала штурмом" кабіну пілотів (відео)

Пасажирка була повністю оголена, ймовірно, переплутавши салон літака зі стриптиз-клубом. Усі присутні були приголомшені, побачивши її виступ.

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Пасажирка літака Boeing 737 авіакомпанії Southwest влаштувала у салоні імпровізоване "голе шоу". Жінка без одягу танцювала в центральному проході, демонструючи свої груди й задню частину тіла. Внаслідок цього члени екіпажу прийняли рішення розвернути літак перед злітно-посадковою смугою. Про це пише видання ABC 13.

За словами очевидців, оголене шоу тривало близько 25 хвилин. Рейс мав вилетіти з американського аеропорту Вільяма Хоббі в Гюстоні (Техас) до Фенікса (Аризона).

Мейсі Естевез, учасниця американського реаліті-шоу "Ігри звірів", зняла на відео появу жінки на очах у численних приголомшених пасажирів. Її запис з'явився в інтернеті та на американському телебаченні.

"Вона повернулася до нас і стягнула з себе весь одяг", — розповів телеканалу KHOU11 свідок.

Кажуть, що жінка також намагалася потрапити в кабіну пілотів. Танцівниця стукала у двері пілотів, аби її пустили за штурвал. Досі незрозуміло, що стало причиною скандалу. Згідно з повідомленнями журналістів, оголена пасажирка вимагала випустити її з літака й кричала, що у неї біполярний розлад.

Пасажирка влаштувала "голе шоу" Фото: ABC 13 Пасажирка влаштувала "голе шоу"

Правоохоронці втрутилися лише через пів години. Біля виходу на посадку співробітники авіакомпанії загорнули "стриптизерку" в ковдру, перш ніж її заарештувала поліція з вимогою пройти медичний огляд.

Раніше Фокус повідомляв, що бортпровідницю авіакомпанії Alaska Airlines Нелле Діала зі США було звільнено після публікації відео в TikTok, де вона танцює тверк у порожньому салоні літака. Її ролик став вірусним, але призвів до несподіваних наслідків — авіакомпанія визнала це порушенням корпоративної політики.

Також стало відомо, що пасажир спробував зупинити літак просто на злітній смузі. Порушник зумів подолати всі заходи безпеки й дістатися до літака, який уже готувався до зльоту.