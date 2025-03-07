Звільнена за тверк у літаку стюардеса пояснила, навіщо це зробила (відео)

Нелле Діала, яка пропрацювала в авіакомпанії всього шість місяців, пройшла випробувальний термін і вирішила відсвяткувати цю подію танцем. Відео було знято під час її робочої зміни, коли літак тимчасово залишався без пасажирів.

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Бортпровідницю авіакомпанії Alaska Airlines Нелле Діала зі США було звільнено після публікації відео в TikTok, де вона танцює тверк у порожньому салоні літака. Її ролик став вірусним, але призвів до несподіваних наслідків — авіакомпанія визнала це порушенням корпоративної політики. Про це вона розповіла під час інтерв'ю американській телекомпанії Inside Edition.

За словами Діали, відео було знято під час її робочої зміни, коли літак тимчасово залишався без пасажирів. В інтерв'ю бортпровідниця зізналася, що просто хотіла підняти собі настрій і зарядитися енергією перед початком робочого дня.

"Я не думала, що такий прояв радості обернеться проти мене", — розповіла вона.

Однак керівництво Alaska Airlines визнало такий вчинок неналежним. Діала, яка пропрацювала в компанії лише шість місяців, дізналася, що відео порушує політику авіаперевізника щодо контенту в соціальних мережах.

"Я пишалася собою за те, що пройшла випробувальний термін, і хотіла відзначити цю подію", — пояснила вона.

За словами колишньої бортпровідниці, її звільнення стало для неї великим потрясінням. Вона стверджує, що компанія не дала їй другого шансу.

"Я зробила горде обличчя, але мені було важко. Це було несправедливо", — додала вона.

Alaska Airlines прокоментувала ситуацію, заявивши, що всі співробітники, зокрема бортпровідники, повинні дотримуватися високих стандартів поведінки й турботи про пасажирів. У компанії також зазначили, що всі нові співробітники проходять випробувальний термін, протягом якого оцінюються їхні професійні якості.

Після звільнення Діала запустила кампанію на платформі GoFundMe, назвавши її "Підтримка несправедливо звільненої стюардеси". Незабаром вона зібрала понад 3 000 доларів, після чого припинила прийом пожертвувань. У своєму зверненні до підписників вона написала, що втрата роботи стала для неї справжньою катастрофою.

"Я ніколи не думала, що це відео, в якому навіть не згадується назва авіакомпанії, призведе до таких наслідків", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що стюардеса розповіла, чому ніколи не слід плескати, коли літак приземляється. За її словами, оплески під час посадки часто викликають суперечки. Стюардеса Барбара Бацильєрі пояснила, чому краще дочекатися повної зупинки літака.

Також стало відомо, що пасажир спробував зупинити літак просто на злітній смузі. Порушник зумів подолати всі заходи безпеки й дістатися до літака, який уже готувався до зльоту.