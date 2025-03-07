Уволенная за тверк в самолете стюардесса объяснила, зачем это сделала (видео)

Нелле Диала, проработавшая в авиакомпании всего шесть месяцев, прошла испытательный срок и решила отпраздновать это событие танцем. Видео было снято во время ее рабочей смены, когда самолет временно оставался без пассажиров.

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Бортпроводница авиакомпании Alaska Airlines Нелле Диала из США была уволена после публикации видео в TikTok, где она танцует тверк в пустом салоне самолета. Ее ролик стал вирусным, но привел к неожиданным последствиям — авиакомпания посчитала это нарушением корпоративной политики. Об этом она рассказала во время интервью американской телекомпании Inside Edition.

По словам Диалы, видео было снято во время ее рабочей смены, когда самолет временно оставался без пассажиров. В интервью бортпроводница призналась, что просто хотела поднять себе настроение и зарядиться энергией перед началом рабочего дня.

"Я не думала, что такое проявление радости обернется против меня", — рассказала она.

Однако руководство Alaska Airlines сочло подобный поступок неподобающим. Диала, проработавшая в компании всего шесть месяцев, узнала, что видео нарушает политику авиаперевозчика в отношении контента в социальных сетях.

"Я гордилась собой за то, что прошла испытательный срок, и хотела отметить это событие", — пояснила она.

По словам бывшей бортпроводницы, ее увольнение стало для нее большим потрясением. Она утверждает, что компания не дала ей второго шанса.

"Я сделала гордое лицо, но мне было тяжело. Это было несправедливо", — добавила она.

Alaska Airlines прокомментировала ситуацию, заявив, что все сотрудники, в том числе бортпроводники, должны соблюдать высокие стандарты поведения и заботы о пассажирах. В компании также отметили, что все новые сотрудники проходят испытательный срок, в течение которого оцениваются их профессиональные качества.

После увольнения Диала запустила кампанию на платформе GoFundMe, назвав ее "Поддержка несправедливо уволенной стюардессы". Вскоре она собрала более 3 000 долларов, после чего прекратила прием пожертвований. В своем обращении к подписчикам она написала, что потеря работы стала для нее настоящей катастрофой.

"Я никогда не думала, что это видео, в котором даже не упоминается название авиакомпании, приведет к таким последствиям", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что стюардесса рассказала, почему никогда не следует хлопать, когда самолет приземляется. По ее словам, аплодисменты при посадке часто вызывают споры. Стюардесса Барбара Бацильери объяснила, почему лучше дождаться полной остановки самолета.

Также стало известно, что пассажир попытался остановить самолет прямо на взлетной полосе. Нарушитель сумел преодолеть все меры безопасности и добраться до самолета, который уже готовился к взлету.