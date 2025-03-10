"Надто близько": жінка у літаку зняла, як вибухає ракета Ілона Маска (відео)

Уламки від вибуху космічного корабля SpaceX призвели до значних перебоїв, зокрема перенаправлення кількох авіарейсів і тимчасових наземних зупинок в аеропортах Флориди.

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Марія Девенпорт зняла драматичне видовище з ілюмінатора літака — вибух космічного корабля SpaceX Starship Flight 8 американського мільярдера Ілона Маска. Після публікації це відео стало вірусним у TikTok, зібравши велику кількість переглядів, коментарів та інших реакцій.

"Уявіть, що через півтори години після вильоту з Пунта-Кани пілотові доводиться розвертатися, тому що вибухнула ракета Ілона, а ви були до цього надто близько", — зазначає в описі до свого ролика Марія Девенпорт, додавши на фоні мелодію "Fireball" від Pitbull.

Провал місії Ілона Маска

Повідомляється, що Девенпорт та її хлопець Дейн летіли рейсом авіакомпанії Frontier Airlines з Пунта-Кани, Домініканська Республіка, до міжнародного аеропорту О'Хара у Чикаго. Втім, провал місії Ілона Маска змусив їхній літак заради безпеки повернутися до Пунта-Кани.

Марія Девенпорт зняла драматичне видовище з ілюмінатора літака Фото: TikTok

Уламки від вибуху космічного корабля SpaceX призвели до значних перебоїв, зокрема перенаправлення кількох авіарейсів і тимчасових наземних зупинок в аеропортах Флориди (США). На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Розслідування інциденту

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вимагає від SpaceX провести ретельне розслідування цього випадку.

Сама компанія уже зробила публічну заяву з поясненнями своєї позиції: "У подібних випробуваннях успіх полягає в тому, що ми вчимося. Сьогоднішній політ допоможе нам підвищити надійність Starship".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у салоні літака Boeing 737 авіакомпанії Southwest одна з пасажирок влаштувала імпровізоване "голе шоу". Туристка без одягу танцювала в центральному проході, демонструючи свої груди. Пілот ухвалив рішення розвернути літак перед злітно-посадковою смугою.

А от 23-річна пасажирка Стеф Борер не могла повірити своїм очам, отримавши від пілота пасажирського літака рукописну записку на серветці. Там було лише одне речення: "Я бачив увесь світ і, ти найкрасивіша жінка у ньому".