"Не ясно, що з цим робити": пасажирка літака отримала від пілота записку на серветці (фото)

Туристка отримала записку від пілота, але розгубилася й не знала, як на це правильно відреагувати.

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23-річна пасажирка літака Стеф Борер отримала від командира повітряного судна рукописну записку на серветці й, прочитавши послання, не могла повірити своїм очам. Там було лише одне речення: "Я бачив увесь світ і, ти найкрасивіша жінка у ньому". Цей ролик швидко став вірусним у TikTok.

Стеф з Нью-Джерсі каже, що отримала послання в аеропорту, коли сиділа в очікуванні посадки на свій рейс до США. Пілот поклав записку на стіл перед нею і пішов по своїм справам. Дівчина навіть не встигла розгледіти його обличчя й не знала, як правильно реагувати й "що з цим робити".

Реакція спільноти

Один з глядачів у коментарях написав: "Він, напевно, одружений і має п'ятьох дітей";

Інший додав, поставивши емодзі з червоним прапорцем: "Пілот не залишив свій номер, бо він чийсь чоловік";

Ще один користувач TikTok поділився своїм припущенням: "Я думаю, що у нього, мабуть, три сім'ї в трьох різних штатах. Таке відчуття, що він носить цілу пачку таких записок у кишені".

Записка від пілота Фото: Steph Bohrer | TikTok

Втім, знайшлись й ті, хто вважають цей жест милим і припускають, що командир просто хотів зробити комплімент молодій жінці. "Краще не серветку, а дати безплатні квитки на перельоти", — пожартував один з учасників обговорення.

Відео з моменту публікації у соціальній мережі зібрало понад 1,2 мільйона вподобайок.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що рейс авіакомпанії easyJet, що прямував із єгипетської Хургади в Манчестер (Англія), був змушений здійснити екстрену посадку в Афінах (Греція) через погіршення самопочуття одного з пілотів. На злітно-посадковій смузі літак зустріли машини екстрених служб.

А от ентузіаст Сафіулла Аріан у рамках цікавого експерименту передав стару камеру пілоту Хосе Мануелю перед одним з його рейсів в аеропорту Лос-Анджелеса (США).