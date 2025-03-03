"Не знаю, хто це міг бути": жінка знайшла на своєму місці у літаку загадковий сюрприз (фото)

Авторка історії зазначила на одному з тематичних форумів у Reddit, що через цей випадок провела кілька годин польоту в тихому збентеженні.

Related video

Жінка, яка летіла 9-годинним рейсом, була вкрай спантеличеною, коли повернулась з вбиральні й знайшла загадкову записку на своєму сидінні. Подробицями цієї історії вона поділилася на одному з тематичних форумів у Reddit, зібравши безліч вподобайок, коментарів та інших реакцій.

В анонімному повідомленні було лише одне питання: "Привіт, можна твій номер?". Оскільки відправник так і не назвався, жінка не змогла відповісти, навіть якби вона цього хотіла.

Таємнича записка

"У мене було місце біля проходу. Поруч сиділа набагато старша подружня пара (чоловік біля мене), але він не спілкувався зі мною протягом усього польоту. Не знаю, хто ще це міг бути", — згадує авторка історії.

Цікаво, що її хлопець також летів цим рейсом, але сидів попереду неї — навпроти. Коли жінка показала йому записку, той "поняття не мав", хто залишив послання, однак запевнив, що не він.

Невідомий чоловік попросив жінку її номер телефону Фото: Reddit

"У мене є коханий, тож я не зацікавлена в знайомстві, але навіть якби я була самотня, то навіщо давати свій номер незнайомцю, якщо ми не бачилися?" — роздумую над цією історією пасажирка.

Думки читачів

Читачі у розділі коментарів потішилися з цієї ситуації, запропонували свої ідеї, що робити у таких випадках, й поділилися власними історіями спонтанного флірту.

"Схоже, що той, хто це залишив, не все продумав", — написала один з учасників обговорення;

Інша пожартував: "Думаю, єдиний вихід — це встати й голосно оголосити свій номер телефону";

"Ну, я б запитав у того подружжя", — написав ще один;

Наступна користувачка Reddit поділилась подібним досвідом: "Я їхала на червоне світло. Машина зупинилася в крайній лівій смузі, щоб потім повернути ліворуч. Коли загорілося зелене світло, цей чоловік повернув праворуч, щоб проїхати поруч зі мною, і почав кричати, щоб я дала свій номер".

Пізніше авторка історії зазначила, що через цей випадок провела кілька годин польоту "в тихому збентеженні".

Нагадаємо, під час прогулянки пляжем у Пітерборо (Австралія) чоловік натрапив на незвичайну знахідку — послання у пляшці з-під вина. Після відкриття з'ясувалося, що записку відправив американець Джо Джонсон, який викинув її в океан поблизу Ріо-де-Жанейро 3 листопада 2008 року під час своєї подорожі на круїзному лайнері. Відправник висловлював надію, що колись отримає відповідь на своє послання.

Крім того, Фокус писав, що десятирічну кішку на ім'я Мейбеллін виявили покинутою на сільськогосподарських угіддях у Західній Вірджинії (США). Єдиною річчю, яку мала тварина, була коротка рукописна записка. Служба захисту тварин Humane Society повідомила про цей випадок на своїй сторінці у Facebook, наголошуючи на важливості відповідального ставлення до домашніх улюбленців.